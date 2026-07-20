Vélez responde a oferta de Colo Colo: El verdadero monto que debe pagar por Diego Valdés

Desde Argentina avisan que el seleccionado nacional tiene todo acordado con el Cacique por lo que el martes podrían haber novedades.

El mercado de fichajes de Colo Colo se mueve rápidamente y en la antesala al retorno de la Liga de Primera podría asegurar dos refuerzos de categoría.

A la inminente llegada de Santiago Mele al arco de los albos, ahora se suma Diego Valdés que estaría solo a detalles de volver a ser dirigido por Fernando Ortiz.

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Para el “Tano” el volante nacional es uno de sus regalones y por lo mismo, apenas supo de la opción de repatriarlo, dijo que sí. Negociación que en las próximas horas podría tener importantes novedades.

Esto porque en Vélez no pasan un buen momento económico, y pese a los intentos por retener al formado en Audax Italiano, finalmente decidieron venderlo. Ahora por un monto que llama la atención.

Diego Valdés podría abrochar su llegada a Colo Colo este martes.

Colo Colo va por Diego Valdés: ¿Cuánto tiene que pagar a Vélez?

Según indicó el periodista Thiago Álvarez la llegada de Diego Valdés a Colo Colo es inminente. El tema es que en ByN deben aceptar la última oferta del cuadro de Vélez.

¿Y cuándo sería? Según el experto fichajes, el elenco trasandino exigió 500 mil dólares para dejar partir al chileno. Además se detalla que tiene acordado el sueldo en los albos y su contrato será de dos años. Con la opción de extenderlo.

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Monto que llama la atención ya que en el reciente mercado de verano dicha cifra no se invirtió por ningún refuerzo. Es más recién en el año 2025 -y que fue por el centenario- sí se hizo un esfuerzo para armar un equipo estelar a Jorge Almirón.

Así las cosas, la cifra que se pide por Valdés solo sería un 25% de lo que se gastó en un jugador como Salomón Rodríguez. Por lo que esto implica que no debería generar cuestionamientos en el directorio que ahora comanda Aníbal Mosa. Decisión que finalmente se tomara en la reunión del martes 21 de julio.