Este argentino, quien fue DT del tocopillano y del chileno Gabriel Suazo en el Sevilla, explicó a qué se debe la salida del uruguayo rumbo al Cacique. Pero no quiso revelar completamente la verdad: abrirle espacio a un fichaje belga de 8 millones de dólares.

En el Sevilla de España, Alexis Sánchez fue valorado ampliamente por Matías Almeyda, quien logró coincidir durante poco tiempo en el Monterrey de México con Santiago Mele, arquero uruguayo que pronto será refuerzo de Colo Colo. El entrenador argentino fue escueto.

Pero blanqueó todo lo necesario para darle el último impulso a Mele rumbo al estadio Monumental. El mundialista uruguayo de 28 años se sumará a los albos a préstamo con opción de compra por un año. Y muy probablemente será el titular de Fernando Ortiz en la segunda parte del campaña.

El Pelado Almeyda fue tan sincero como escueto. Dejó clarísimo que la determinación no corre por su cuenta. Y que hubo muy poco contacto con el charrúa, quien enfrentó a Colo Colo con Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2024. “He hablado en una ocasión con él”, aseguró el estratego.

Santiago Mele jugó 20 partidos en los Rayados de Monterrey. (Azael Rodriguez/Getty Images).

“La parte dirigencial le ha explicado lo que le toca con respecto a una decisión que fue tomada por el club”, agregó Almeyda, quien también fue estratego de Gabriel Suazo en el fútbol español. Si bien el trasandino no profundizó en el argumento, había una razón muy pesada para sacar a Mele.

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La gran razón de Monterrey para ceder a Santiago Mele a Colo Colo: un fichaje belga de 8 millones de dólares

Santiago Mele pronto se calzará la camiseta de Colo Colo, donde peleará el puesto con Gabriel Maureira y seguramente, le quitará casi total opción de jugar a Fernando de Paul cuando el Tuto esté disponible tras superar la severa lesión que lo obligó a pasar por el quirófano.

Santiago Mele pronto desembarcará en Pedrero. (Francisco Vega/Getty Images).

El uruguayo tuvo que salir de los Rayados para liberar su cupo extranjero. Eso benefició el arribo de un delantero belga: Hugo Cuypers, quien se sumará al equipo donde el chileno Humberto Suazo es ídolo a cambio de 8 millones de dólares desde el Chicago Fire de Estados Unidos.

Hugo Cuypers (de rojo) en acción ante el FC Cincinatti de la Major League Soccer. (Jeff Dean/Getty Images).

Así las cosas, el Monterrey quedará con el argentino Esteban Andrada, quien todavía debe afrontar una suspensión por un episodio muy violento cuando estaba cedido en España. Mientras que Luis Cárdenas y César Ramos serán los otros arqueros.

“Tenemos buenos jugadores y hay que darles confianza. Hacerles sentir que pueden porque tienen todo para hacerlo”, aseguró también Matías Almeyda luego de la victoria por 3-2 de su equipo ante el Club León, donde anotó el ex U de Chile Lucas di Yorio.

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