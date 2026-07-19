Santiago Mele es el portero que llegará a Colo Colo en el mercado de fichajes. Así reacciona una leyenda del fútbol chileno.

Colo Colo ganó atención internacional con la búsqueda de un arquero para el mercado de fichajes. El nombre de Vozinha, arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026, sonó fuerte, pero quedará como una anécdota.

Este domingo, el periodista César Merlo, experto en fichajes del fútbol sudamericano, confirmó que Santiago Mele será el nuevo arquero del Cacique. El uruguayo llegará a préstamo desde Monterrey.

De inmediato, hay reacciones. En diálogo con RedGol, Óscar Wirth analizó la llegada de este portero, quien fue suplente en la selección Uruguay durante el Mundial 2026, y si es la mejor opción para el arco albo.

“En una selección, de pronto hay muchos nombres que uno piensa que no tendrían que haber estado. Eso no es el gran aval como para decir que va a ser una cosa positiva en en el equipo. Pero hay que verlo jugar no más, y ahí ver cómo va a ser su rendimiento“, rescató.

Santiago Mele será el nuevo arquero de Colo Colo, según César Merlo | Getty Images

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“En un fútbol que es más competitivo que el nuestro, algo más tendrá Santiago Mele que la gente que nosotros conocemos“, valoró Óscar Wirth.

Por último, el destacado exportero chileno se refirió a cómo queda el panorama para Gabriel Maureira y lamentó que pueda pasar a segundo plano

“Es una conducta de manejo institucional en donde no se tiene claro lo que lo que se quiere“, criticó de entrada.

“Han pasado 20 años desde que tuvieron un arquero propio. De ahí no han tenido nunca más a alguien que realmente defienda el arco como corresponde, con la seguridad y con el gusto que tenemos todos“, lamentó.