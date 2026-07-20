El chileno que va a dirigir en Italia y sueña con seguir camino de DT campeón del Mundo: “Empezamos de cero”

Jorge “Potencia” Vargas fue confirmado como nuevo adiestrador del Vigor Lamezia en la Serie D. “Es un equipo que tiene muchos hinchas”, recalcó a Redgol.

El fútbol chileno sigue moviéndose en el mercado de fichajes. Ahora es el turno de un importante referente como Jorge Vargas, quien vuelve a dirigir nada menos que en Italia.

“Potencia” ahora asume el desafío del Vigor Lamezia en la Serie D. Pero más allá de la categoría, el objetivo es llegar a uno de los grandes del país de la bota a la siguiente división.

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“Aporta una extraordinaria experiencia internacional y un profundo conocimiento del fútbol italiano, adquirido en más de 200 partidos como jugador en la Serie A”, informó el cuadro oriundo de Lamezia Terme en sus redes sociales.

Una nueva experiencia para Jorge Vargas y que destacó en conversación con Redgol. “Ya lo dirigí en tiempos de Covid. Ahora empezamos de cero y queremos hacer una buena campaña. Es una liga competitiva porque sube solo uno. Hay equipos históricos como la Reggina y Messina entre otros”, recalcó.

El nuevo desafío de Jorge Vargas: “Quiero seguir el camino de Luis De la Fuente”

En está nueva experiencia para Jorge Vargas, el seleccionado nacional será el encargado de dirigir el equipo. Lo que genera gran expectativa, especialmente tras su paso como ayudante de Roberto Donadoni.

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“Es un equipo antiguo. Tiene muchos hinchas. La ciudad, que tiene 180 mil habitantes, gira en torno al equipo. De local, mínimo tiene ocho mil personas”, contó “Potencia”.

Jorge Vargas ahora va a dirigir en Europa y sueña con el ascenso

Pero la gran referencia de Vargas, es poder imitar los éxitos de Luis De la Fuente, a quien conoció mientras dirigía las inferiores de España. Lo que trajo sus frutos en este 2026 al conquistar el Mundial ante nada menos que Argentina.

“Ojalá poder hacer el mismo camino de Luis De la Fuente. Lo conocí en las selecciones menores. Él pudo reflejar su fútbol dentro de la cancha y quedó demostrado en la final donde superó a Argentina”, sentenció.