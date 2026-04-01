Melbet bono de bienvenida: hasta $300.000 CLP en 2026

Aprende cómo reclamar el bono de bienvenida Melbet al registrarte en la casa de apuestas y con tu primera recarga recibir la atractiva oferta de hasta $300.000 CLP. Conoce los Términos y Condiciones para poder disfrutar de esta promoción.

Bono de bienvenida de Melbet

El bono de bienvenida Melbet para apuestas deportivas contempla que el nuevo usuario realice su primera recarga y con ello podrá reciclar el 250% de ese valor y hasta $300,000 CLP.

Podrás reclamar esta bonificación al abrir una cuenta nueva en la casa de apuestas e ingresar el código promocional Melbet REDTOP, ser mayor de edad y realizar un depósito mínimo de $5,000 CLP.

Si lo prefieres, también puedes optar por un Melbet bono de bienvenida para casino, el cual te entrega hasta $1.113.000 CLP + 220 FS divididos en tus primeros tres depósitos.

Ambas promociones están disponibles para nuevos usuarios chilenos que se registren incluso usando el código promocional Melbet.

Bono de bienvenida Melbet

¿Cómo reclamar el bono de bienvenida Melbet para deportes?

Todos los nuevos usuarios de Melbet en Chile califican para reclamar el Melbet bono de bienvenida.

Aprovecha el sencillo proceso de registro para darte de alta en el operador y durante ese proceso elegir el bono para deportes y usar el código promocional Melbet:

Ingresa al portal de Melbet y luego presiona “Registrarse” Elige tu método de registro favorito: teléfono, un clic, mail o redes sociales Diligencia el formulario con tus datos personales y selecciona el bono de deportes Inserta el código promocional Melbet REDTOP Completa el primer depósito mínimo para activar la oferta de bienvenida

Formulario de registro Melbet

Requisitos para obtener el bono

Obtener el bono de bienvenida Melbet y liberarlo es muy sencillo. Te presentamos un listado de los principales requisitos que necesitas cumplir para conseguir el 250% de tu primer depósito hasta $300,000 CLP:

Ser mayor de edad (18+)

Depósito mínimo válido de $5,000 CLP

Requisitos de apuesta de ocho veces (8x) el monto del bono

Apuestas válidas: combinadas de tres selecciones

Cuotas: La cuota de tu apuesta combinada debe ser de mínimo tres selecciones. Al menos tres de ellas deben tener cuota de 2.10

Todos los Términos y Condiciones del bono de bienvenida Melbet están publicados en la página web de la casa de apuestas.

¿Cómo obtener el bono de Melbet para casino?

El Melbet bono de bienvenida para casino está disponible para nuevos usuarios que elijan esta promoción durante el proceso de registro para crear su cuenta de usuario.

Al igual que al elegir el bono para deportes, el proceso es similar y solo se necesita que sigas los pasos a continuación:

Ingresa a Melbet Chile. Haz clic en “Registrarse” Selecciona cómo registrarte: teléfono, un clic, mail o redes sociales Completa los campos con tus datos y selecciona el bono de casino Inserta el código promocional Melbet Deposita al menos $10,600 CLP para reclamar el bono

Debes saber que el Melbet bono de bienvenida para casino ofrece una bonificación en los primeros tres depósitos así:

Bono del 100% con tu primera recarga por hasta $371,000 CLP + 50 FS

150% hasta $371,000 CLP + 70 FS con tu segundo depósito

Hasta $371,000 CLP + 100 FS por el 200% de tu tercera recarga

Bono de casino Melbet

Problemas para canjear el bono

Para que no pierdas el bono de bienvenida Melbet ni la posibilidad de jugar con un extra en tu cuenta de usuario, podrías evitar realizar ciertas acciones que impedirían que tu cuenta se beneficie con esta promoción:

Problema Solución Hice mi primer depósito pero no recibí el bono El bono de bienvenida Melbet se acredita a las cuentas de usuario nuevas que hayan realizado una recarga mínima de $5,000 CLP o superior. Si ese no fue el monto que depositaste, el bono no será acreditado. Quiero retirar pero no aparece el saldo disponible Antes de retirar los fondos del bono de bienvenida y las ganancias, el bono debe ser apostado ocho veces como requisito de apuesta. Dónde se reclama el bono El bono de bienvenida para deportes se elige durante el proceso de registro en donde además podrás usar el código promocional Hice apuestas combinadas pero no sirvieron para el requisito de apuesta El rollover para liberar el bono de bienvenida indica que debes apostar el bono 8x con apuestas combinadas de mínimo tres selecciones y al menos tres selecciones tener cuota de 2.10

Recuerda que cualquier situación que se presente y que no esté en la tabla anterior, podrás resolverla ante la casa de apuestas, comunicándote con el operador usando el chat en vivo.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede reclamar el bono de bienvenida Melbet?

El bono de bienvenida Melbet está disponible para todos los nuevos usuarios de este operador, que sean mayores de edad, residentes en Chile y quienes se registren y completen su primer depósito.

¿De cuánto es el monto mínimo para recibir el bono de bienvenida?

Reclama un bono del 250% y por hasta $300,000 CLP con un primer depósito mínimo de $5,000 CLP.

¿Cómo recibir ayuda al reclamar el bono de bienvenida?

Si presentas algún inconveniente durante tu registro o al reclamar el bono de bienvenida Melbet, podrás comunicarte con el chat en vivo de la casa de apuestas. Incluso, podrías contactar al operador vía email.