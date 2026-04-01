Código promocional Melbet: REDTOP (válido en Agosto 2026)

Ingresa con el código promocional Melbet es REDTOP en Agosto 2026 para nuevos usuarios y reclama un bono de bienvenida para apuestas deportivas de hasta $300.000 CLP.

¿Cúal es el código promocional Melbet para Chile?

El código promocional Melbet es REDTOP en 2026 y te permite recibir un bono del 250% hasta $300.000 CLP en tu primer depósito.

Oferta de MelBet para apostar en el Mundial 2026

MelBet tiene una promoción especial para el Mundial 2026 en la que puedes ganar premios por realizar apuestas deportivas durante el torneo. Por cada apuesta válida desde 2.678 CLP, recibes billetes promocionales que sirven para abrir balones con recompensas garantizadas, como apuestas gratis, puntos de bono y cromos coleccionables.

Además, al completar la colección de mascotas, puedes obtener una apuesta gratis de 10 USD y participar en sorteos por premios como dinero en efectivo, celulares, notebooks y consolas.

¿Qué incluye el código promocional de Melbet REDTOP?

El código promocional Melbet te da la posibilidad de reclamar un bono de bienvenida para deportes de hasta $300,000 CLP por el 250% del valor de tu primera recarga. También podrías reclamar el bono para casino y otras promociones adicionales:

Oferta de Melbet Detalles de la promo Código Promocional Deportes Recibe el 250% del depósito hasta $300,000 CLP REDTOP Casino Hasta $1,113,000 CLP + 220 FS en tus primeros tres depósitos REDTOP Deportes Cashback semanal con apuestas desde la app REDTOP Deportes y casino Bono por cumpleaños REDTOP Deportes Bono por 100 apuestas realizadas REDTOP

¿Cómo uso el código promocional Melbet?

El código promocional Melbet se usa durante el proceso de registro que debes completar para crear tu cuenta y así recibir todos los beneficios que te ofrece el operador.

La ventaja de esta casa de apuestas es que cuenta con varias opciones para que sus usuarios se registren, vía correo electrónico, número de teléfono, redes sociales o un solo clic. Esto hace que el proceso sea rápido y fácil para cualquier usuario:

Ingresa al portal de Melbet aquí y presiona “Registrarse” Elige el método de registro: teléfono, clic, mail o redes sociales Completa el formulario con tus datos personales y selecciona el bono Inserta el código promocional Melbet en la casilla correspondiente Completa el primer depósito mínimo para activar la promo

Tomada de Melbet Chile

¿Cuál es el bono de bienvenida de Melbet?

El bono de bienvenida Melbet para apuestas deportivas comprende una oferta del 250% de tu depósito desde $5,000 CLP y por hasta $300,000 CLP.

Para liberar este bono y poder retirar las ganancias potenciales, deberás cumplir con los siguientes requisitos:

250% hasta $300,000 CLP para deportes

Oferta para mayores de 18+

Depósito mínimo para liberar el bono es de $5,000 CLP

Requisitos de apuesta de 8x el monto del bono en apuestas combinadas

Cada apuesta combinada deberá constar de 3 selecciones o más y al menos 3 de ellas deberán tener cuotas de 2,10 o superior

Los Términos y Condiciones completos del bono de bienvenida de Melbet están publicados en la página web del operador.

Tomada de Melbet CL

Ventajas del código promocional Melbet en Chile

El bono de bienvenida que recibes al registrarte con el código Melbet es una oferta exclusiva para los usuarios por lo que solo de esta manera podrán reclamar el 250% y por hasta $300,000 CLP.

Tienes la opción de elegir el bono de bienvenida para casino y tras liberar cualquiera de las ofertas de primer depósito, optar por otras promociones disponibles en el operador. Son casi 40 ofertas adicionales diferentes a los Orobet bono de bienvenida.

Además, para reclamar el bono de bienvenida puedes realizar depósitos usando uno de los seis métodos de pago disponibles y sus diferentes opciones: Sistemas de pago, Banco por Internet, Carteras electrónicas, Tarjetas bancarias, Efectivo o cripto.

Confirma antes de realizar un depósito cuales opciones no están habilitadas para reclamar el bono de bienvenida.

Otra de las ventajas es la amplia variedad de deportes disponibles en la casa de apuestas. El bono Melbet puede ser usado en eventos deportivos de fútbol, tenis y en los casi 40 deportes que cubre el operador.

Plataforma de Melbet Chile

Si te vas por el apartado de casino, son miles los juegos disponibles con títulos de los mejores proveedores del mercado para los usuarios chilenos.

También puedes descargar la aplicación en iOS o Android, disfrutar de los bonos y promociones o contactar al servicio al cliente. A la experiencia le sacarás el máximo provecho siempre que te registres con el código promocional Melbet.

Promociones para usuarios registrados

La casa de apuestas cuenta con hasta 40 promociones para sus usuarios registrados, incluidos los bonos de bienvenida para deportes y casino. Conoce las más llamativas a continuación y no dudes en visitar la sección ‘PROMO’ para conocer cada una de las ofertas.

Bono de bienvenida para casino: hasta $1,113,000 CLP + 220 FS

La oferta de bienvenida para casino comprende una bonificación en cada uno de los tres primeros depósitos que realicen los usuarios nuevos que se registraron con el código Melbet.

El primer depósito te entrega el 100% del monto recargado hasta $371,000 CLP + 50 giros gratis. Una vez liberado este bono podrás pasar a la segunda etapa.

El segundo depósito te entrega el 150% de tu recarga y hasta $371,000 CLP + 70 giros gratis. El tercero ofrece el 200% hasta $371,000 CLP y 100 giros gratis.

Tomada de Melbet CL

Cashback semanal con apuestas deportivas desde la app

Apuesta en tus deportes favoritos desde la Melbet app y recibirás el 10% en cashback cada semana. Para acceder a este beneficio debes iniciar sesión desde la aplicación, encontrar la oferta y presionar el botón ‘Participar’.

Completa apuestas simples de cuota 1.50 o superior en cualquier deporte. Si usas apuestas combinadas, cada selección debe ser de mínimo 1.40. La apuesta mínima es de $918 CLP y el importe máximo del bono es de $91,705 CLP.

Bono de app Melbet

Bono por cumpleaños en deportes o casino

Deberás tener en cuenta que tu cuenta de usuario debe haber sido creada usando el código promocional Melbet con al menos 30 días previos a tu cumpleaños.

Ese día podrás reclamar un bono para deportes en forma de apuesta gratis o para casino en forma de giros gratis, para usar en la plataforma.

Conoce los Términos y Condiciones de esta promoción visitando la página oficial de la casa de apuestas.

Bono por completar 100 apuestas en Melbet

Si te gusta apostar en deportes, regístrate en la casa de apuestas y reclama un bono Melbet al completar 100 apuestas.

Se trata de una apuesta gratis por el monto total de las 100 apuestas que se calcula de la siguiente manera: suma total del monto de las apuestas sobre 100. El valor de ese calculo será el que recibas en forma de apuesta gratis.

Bono en Melbet CL

Pros y contras del código promocional Melbet

El código promocional Melbet te entrega la posibilidad de usar una plataforma que cuenta con casi 40 deportes tradicionales y de nicho para apostar y miles de juegos de casino y casino en vivo.

Pros Contras Fácil registro: email, teléfono, clic, redes Bono de bienvenida sólo con apuestas combinadas Bonos de bienvenida atractivos para deportes y casino Rollover altos 30+ promociones recurrentes 40+ deportes disponibles Variedad en métodos de pago Miles de juegos de casino y casino en vivo

Experiencia personal con el código de Melbet

Usar el código promocional Melbet para reclamar el bono de bienvenida disponible en la casa de apuestas fue realmente sencillo y nos permitió reclamar la promoción para deportes.

El proceso de registro en esta casa de apuestas es simple y permite acceder a todos los beneficios de la plataforma de manera rápida y segura.

Si usar la opción de registro de ‘Un clic’ o la de ‘número de teléfono’, simplemente podrás realizar el depósito y apostar en tus deportes favoritos.

Pero sí deberás realizar la verificación de tu cuenta y completar los datos personales antes realizar un retiro.

Después, durante el uso del bono de bienvenida para deportes, encontrar apuestas y cuotas competitivas en el mercado es posible en esta casa de apuestas.

Pero lo cierto es que el requisito de apuesta para liberar la bonificación es bastante alto (8x), por lo que requiere de paciencia y de tomar buenas decisiones al completar tus apuestas.

Por lo demás, las jugadas las puedes realizar en los principales eventos deportivos del mundo, en deportes como fútbol, tenis, baloncesto, béisbol, y otros de menos pupularidad también están disponibles.

Simplemente regístrate, usa el código promocional Melbet, realiza tu primer depósito y empieza a jugar para liberar la bonificación.

Preguntas frecuentes sobre el código de bono Melbet

¿Dónde se redime el código promocional Melbet?

Digita el código promocional Melbet al momento de realizar tu registro en la casa de apuestas. Verás disponible la casilla para ese fin, o simplemente haz clic en uno de los enlaces de este artículo.

¿Cuáles son los métodos de pagos disponibles?

Podrás hacer pagos y depósitos en seis diferentes opciones como Transferencias bancarias con Webpay, pagos en efectivo, Carteras electrónicas, Banca en línea o criptomonedas.

¿Es seguro apostar en Melbet?

Melbet cuenta con licencias internacionales para operar las apuestas deportivas y de casino en Chile.

¿Qué debo hacer si no funciona el código promocional Melbet y el bono?

Cualquier inconveniente con la casa de apuestas que incluya alguna situación inesperada con el código promocional Melbet, podrás resolverla comunicándote con el departamento de servicio al cliente del operador.