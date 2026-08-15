Alcaldesa chileno canadiense filtra la fecha de debut de Alexis Sanchez: “Estamos muy orgullosos”

Soraya Martínez es la edil de Montréal y fue la encargada de darle la bienvenida al Bicampeón de América.

Alexis Sanchez ya está en Canadá para iniciar una nueva etapa en su carrera. A los 37 años ahora disputará la MLS con la camiseta del CF Montréal.

Tras más de una década en Europa, ahora el Bicampeón de América llega como jugador franquicia al cuadro canadiense y con un objetivo más que importante para remontar la temporada y meterse al menos en zona de playoffs.

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Pero además tiene la disputa del Campeonato Canadiense, donde el Montréal ya está en semifinales y se enfrentará al Vancouver Whitecaps en septiembre. Por lo que esperan tenerlo lo antes posible en cancha.

Así lo recalcó Soraya Martínez, la edil de la ciudad y que fue la encargada de darle la bienvenida al nacido en Tocopilla.

“Él sabía que la comunidad chilena lo estaba esperando. El mensaje fue muy importante”, recalcó la alcaldesa chileno canadiense a la cuenta Matinal Quillotano.

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Martínez nació en Chile en 1972. A los ocho años tuvo que huir con su familia de la dictadura de Augusto Pinochet. En Hochelaga, al este de Montréal, fue donde finalmente encontró refugio y se formó. Lo que permitió conocer a fondo a la ciudad y hoy la lidera bajo el lema “Escuchar y actuar”.

Así las cosas, Martínez se mostró feliz de tener a un compatriota en su ciudad. “Como buena chilena, estamos muy orgullosos de su llegada y que lo pueda dar todo en los próximos partidos”, expresó a la cuenta Matinal Quillotano.

¿Cuándo debuta Alexis Sanchez por el CF Montréal?

Pero luego fue consultada sobre el si va a asistir al primer partido de Alexis Sanchez en el CF Montréal. Por lo que lanzó una posible fecha que no pasó desapercibida.

“Vamos a hacer todo lo posible para estar en el primer partido. No es este (sábado), será el próximo. Ojalá podamos ir todos al partido acá en Montréal”, agregó.

Esto indica que Alexis hoy estará en primera fila para ver a sus compañeros del Montréal cuando se midan ante el DC United por la MLS.

Ahora el debut podría ser de visita el próximo 19 de agosto cuando se enfrenten al Columbus Crew. La otra opción sería el 22 de agosto cuando CF Montréal juegue de local y reciba al LA Galaxy que tiene entre sus figuras a Sergi Roberto, Hirving Lozano y Marco Reus.