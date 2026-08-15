El Cacique mostrará una nueva piel ante los rancagüinos en el Estadio Monumental por la Liga de Primera.

Colo Colo se mentaliza para lo que será el partido de este domingo 16 de agosto ante O’Higgins. El Cacique es puntero de la Liga de Primera y quiere extender la ventaja para seguir soñando con el título.

Para ello, Fernando Ortiz ya le dio el visto bueno al Estadio Monumental por lo que el encuentro ante el Capo de Provincia se disputará en la Ruca. Además todo indica que Vozinha tendrá su primera convocatoria desde que llegó del Mundial.

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Pero las sorpresas en el Cacique no paran. A esto se suma que la cuenta oficial de la ANFP sobre el campeonato chileno, reveló la nueva piel que tendrá Colo Colo.

Pese a que no ha sido presentada en este 2026 y tampoco aparece en las tiendas físicas ni online de Adidas, el Cacique mostrará recién este domingo lo que sería su tercera camiseta.

Colo Colo ocupará su tercera camiseta este domingo ante O’Higgins.

Tal como informó Redgol, está casaca reemplaza la tricolor del centenario y adopta la tonalidad plateada como base. “Este patrón único se inspira en el acabado cromado del trofeo de la Copa Libertadores de 1991 que ganó el club”, indicó la página Footy Headlines. El tema es que aún no hay referencia sobre su precio pese a la consulta de los hinchas.

La nueva camiseta de Colo Colo y que será presentada este domingo.

¿Cuándo y dónde juega Colo Colo?

El Cacique confirmó este sábado que recibe a O’Higgins en el Estadio Monumental. Pese a las complicaciones en la previa por la lluvia que se dejará caer en la zona central, Fernando Ortiz le dio el visto bueno al partido.

Por lo que Colo Colo recibe a los dirigidos por Lucas Bovaglio el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas. El encargado de impartir justicia será Fernando Vejar, mientras que en el VAR estará Piero Maza. El encuentro será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Cabe consignar que de momento la formación que saltará a la cancha sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maxi Romero.

En resumen:

Colo Colo juega este domingo 16 de agosto frente a O’Higgins por la Liga de Primera.

El partido se disputará en el Estadio Monumental, pese a que se especuló con un cambio de localía para el Nacional.

Colo Colo presentará su tercera camiseta. Así lo reveló la ANFP, que ya mostró que la indumentaria es de color plateado.