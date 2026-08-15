Pronósticos Ñublense vs Unión La Calera: los Diablos Rojos quieren seguir escalando

RedGol te presenta los mejores pronósticos de Ñublense vs Unión La Calera, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Ñublense vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Doble oportunidad: Ñublense o Empate + Rango de goles: 2-4 Ñublense suma nueve partidos sin perder como local y atraviesa cinco fechas invicto, mientras que Unión La Calera acumula ocho sin ganar. Además, ambos registran una alta frecuencia de partidos con 2-4 goles. bet365 1.83 Pronóstico Gol antes del minuto 30:00 En los últimos ocho partidos de Ñublense hubo al menos un gol antes de la media hora, una tendencia que también aparece en cinco de los siete encuentros recientes de Unión La Calera durante ese tramo. bet365 1.83 Pronóstico Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Más de 0.5 Ñublense marcó en el primer tiempo en sus seis últimos partidos de liga y anotó al menos dos goles en cinco de ellos. Además, suma 10 aperturas de marcador y ocho tantos locales antes del descanso. bet365 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

El Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún recibirá este domingo 16 de agosto, a las 12:30 horas, el choque entre Ñublense y Unión La Calera, en el marco de la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Los Diablos Rojos intentarán mantener su racha invicta, que ya lleva cinco encuentros en el torneo: marchan sextos con 26 puntos. Además, están en los octavos de final de la Copa Chile. Los Cementeros también lograron avanzar en ese certamen, pero en la liga no atraviesan un buen momento. Suman ocho partidos sin ganar y están últimos con 13 puntos, a cuatro de Cobresal y a seis de Universidad de Concepción, que actualmente se encuentra fuera de la zona de descenso.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Ñublense vs Unión La Calera, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Ñublense atraviesa un gran momento como local

Ñublense arrastra cinco encuentros invicto en el Campeonato Nacional, con tres empates y dos victorias. En cuatro de ellos, hubo entre dos y cuatro goles. Además, lleva nueve compromisos sin caer como local, contemplando todas las competencias: en siete de esos nueve cotejos, también se registraron entre dos y cuatro anotaciones.

Unión La Calera suma ocho partidos sin ganar en la Liga de Primera, con cinco derrotas y tres empates. En siete de esos ocho duelos, se anotaron entre dos y cuatro tantos.

Doble oportunidad: Ñublense o Empate + Rango de goles: 2-4 – 1.83 en bet365

La primera media hora promete una emoción

En los últimos ocho partidos de los Diablos Rojos en el torneo, se registró al menos un grito de gol antes de que se cumpla la primera media hora.

En cinco de los anteriores siete encuentros de los Cementeros, también hubo un tanto o más en ese lapso.

Gol antes del minuto 30:00 – 1.83 en bet365

Los Diablos Rojos golpean de entrada

El cuadro de Ñuble atraviesa una gran racha goleadora, marcando al menos dos goles en cinco de sus últimos seis partidos en el torneo. De hecho, en sus seis compromisos más recientes en la liga, anotó al menos un tanto en los primeros 45 minutos.

En este sentido, es el cuarto equipo que más veces abrió el marcador, con 10 ocasiones, y está entre los cinco conjuntos con más goles en los primeros tiempos jugando como local, con ocho conquistas.

Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.80 en bet365

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Cuotas 1X2 Cuotas: Ñublense vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por bet365 Ñublense 1.66 bet365 Empate 3.40 bet365 Unión La Calera 4.75 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Ñublense vs Unión La Calera: últimos partidos