Por medio de su Instagram personal el ex arquero le dejó un sentido mensaje al emblema de Universidad de Chile, quien confirmó en las últimas horas que colgará los botines a fin de año.

Marcelo Díaz sorprendió al fútbol chileno al confirmar su retiro de la actividad cuando termine este presente año 2026. Uno de los emblemas de Universidad de Chile colgará los botines, cerrando así una carrera llena de éxitos a nivel de clubes y selecciones.

Por lo mismo los mensajes en su adiós no se han hecho esperar, con varios que fueron colegas y compañeros del volante que escribieron unas líneas para el próximo a ser ex futbolista.

Uno de los más emotivos llegó por medio de Claudio Bravo, quien comentó la publicación en que Díaz oficializó esta noticia. Ahí, el ex arquero destacó su carrera y le dejó los mejores deseos para todo lo que viene en su vida.

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Claudio Bravo elogia a Marcelo Díaz en su retiro

El bicampeón de América escribió que “felicitaciones, compañero y amigo, por la tremenda carrera profesional que has construido. Detrás de cada logro hay años de esfuerzo, sacrificio, disciplina y pasión por lo que haces”.

Marcelo Díaz se retira del fútbol tras una exitosa carrera a nivel de clubes y selección. | Foto: Photosport.

“Me alegra haber compartido parte de este camino contigo y ser testigo de todo lo que has conseguido. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y que sigan llegando muchos éxitos. ¡Grande Marce, y felicitaciones por esta tremenda carrera que aún no termina”, agregó.

Cabe destacar que Claudio Bravo y Marcelo Díaz coincidieron quizás en la mejor época en la historia de la selección chilena. Juntos disputaron el Mundial de Brasil 2014 y ganaron las Copas América de 2015 y 2016.

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En síntesis