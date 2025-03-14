Apuestas de golf: cuotas, tipos de apuestas y predicciones

Si quieres saber sobre apuestas de golf, no busques más. Esta guía introductoria te entregará todos los detalles que necesitas saber para realizar las mejores apuestas en esta disciplina.

El golf, tanto en su rama masculina como femenina, es uno de los deportes más populares del mundo a pesar de que no cuenta con la emoción que sí se puede ver en otras disciplinas. Si quieres saber sobre apuestas de golf, no busques más. Esta guía introductoria te entregará todos los detalles que necesitas saber para realizar las mejores apuestas en esta disciplina.

Como apostar en golf requiere conocer bastantes estrategias y conocer las reglas de este deporte, pero sabiendo saber sobre apuestas de golf, puedes transformar la emociónen posibles ganancias en la casa de apuestas de tu preferencia.

Tipos de apuestas de golf más comunes

Hay muchos tipos de apuestas para los aficionados que quieren saber sobre apuestas de golf. A continuación, pasamos a revisar como hacer apuestas de golf según los métodos más comunes. Una guía completa de todos los tipos de apuestas está disponible en este enlace.

Como apostar en golf al ganador de cada ronda diaria

Si bien saber sobre apuestas de golf suscita más interés en lo que respecta al ganador de cada evento, como por ejemplo el Masters de Augusta, el British Open o el PGA Championship, una de las apuestas de golf más populares radica en realizar apuestas al ganador de cada ronda. A saber, los torneos de golf toman días, entre tres a cuatro según la magnitud de cada evento, y se pueden realizar apuestas para ver qué jugador ganará cada ronda por separado.

Si quieres saber sobre apuestas de golf durante las pruebas de un día, te contamos que el proceso es muy sencillo. Sin embargo, las apuestas disponibles y los mercados dependerán de la casa de apuestas de tu preferencia en la que escojas realizar tus apuestas de golf.

Apuestas de golf al ganador de un evento completo

Si bien la emoción del golf se vive día a día según lo que va pasando en cada ronda y en cada hoyo, instancias que poseen apuestas para cada día y tramo según corresponda, lo cierto es que lo más interesante radica en apostar al ganador de los eventos de forma completa.

Esto involucra analizar el certamen en su totalidad, y en el golf las condiciones climáticas juegan un papel preponderante. Hay que saber muy bien en qué circuito se está jugando y analizar la lista de golfistas que participarán, ya que realizar este tipo de apuestas de golf involucra proyectar quién ganará al final del evento, sin dejarse llevar sólo por lo que suceda en una ronda o lo que haya pasado en torneos anteriores.

Los aficionados a saber sobre apuestas de golf pueden sacar ventaja de los casos en los que las apuestas son de cuotas más altas, por lo que mientras antes se realice la apuesta, mejores son las posiblidades de ganar con una cuota alta.

Apuesta por el total de birdies en golf

Un “birdie” es un tipo de jugada en el golf donde se completa un determinado hoyo en menos de la cantidad de golpes que requiere el mismo. Por ejemplo, si se disputa el Hoyo 15 del British Open, y este es un hoyo de Par 4, significa que el hoyo debe completarse en cuatro golpes para estar en el “par” de la cancha, y en tres o menos para conseguir un “birdie”. El birdie es el sistema de anotación del golf, donde el jugador que acumule más birdies, o mejor dicho, el que complete el circuito de 18 hoyos en menor cantidad de golpes, será el ganador.

El total de “birdies”, por ende, podría considerarse como el total de “goles” si se hace un paralelo con el fútbol. Se puede apostar al total de birdies de cada jugador o si algún jugador logrará más birdies que otro en un enfrentamiento entre dos o más jugadores. Las mejores apuestas de golf se pueden encontrar en todas las casas de apuestas online que operan en Chile, pero hay algunas que destacan por encima del resto en lo que se refiere a sus mercados de golf.

Apuesta por enfrentamientos individuales en el golf

Ya sabes sobre apuestas de golf si le quieres jugar al ganador de una ronda específica o si quieres apostar por el ganador de un torneo.Otra apuesta que también es muy popular en el golf son los enfrentamientos, un mercado que también se replica en otros deportes, como los de carreras y deportes motor, como es el caso de la Fórmula 1 o el Moto GP, por mencionar algunos ejemplos.

Apostar por los enfrentamientos en el golf implica apostar a duelos individuales entre dos golfistas en específico. En este tipo de apuesta, se realiza una estimación sobre qué jugador terminará por encima de otro una vez se acabe el torneo en su totalidad y se hayan disputado todas las rondas. No todas las casas de apuestas ofrecen este tipo de mercados, por lo que realizar este tipo de apuestas dependerá de la disponibilidad de los mercados y del operador que se utilice.

Los mejores operadores para realizar apuestas de golf

¿Cuáles son las cuotas más populares?

Estas son las formas más populares para realizar apuestas de golf en el operador de tu preferencia:

Apuestas por ronda diaria : Esto implicar determinar qué golfista será el ganador de la ronda que se disputa en el transcurso del día, no del torneo en general.

: Esto implicar determinar qué golfista será el ganador de la ronda que se disputa en el transcurso del día, no del torneo en general. Apuestas al total de birdies : Jugar por el total de birdies implica apostar por la cantidad que realizará cada jugador en específico. Se pueden realizar apuestas de golf de over/under en este tipo, o bien se pueden realizar enfrenamientos para determinar qué jugador realizará más birdies, ya sea en una ronda o en un evento en total, dentro de un universo de una cantidad determinada de jugadores.

: Jugar por el total de birdies implica apostar por la cantidad que realizará cada jugador en específico. Se pueden realizar apuestas de golf de over/under en este tipo, o bien se pueden realizar enfrenamientos para determinar qué jugador realizará más birdies, ya sea en una ronda o en un evento en total, dentro de un universo de una cantidad determinada de jugadores. Enfrentamientos individuales: Como su nombre lo dice, este tipo de apuesta indica determinar qué jugador terminará en mejor posición en un evento en específico.

Sin embargo, en lo que respecta a saber sobre apuestas de golf en los operadores, las cuotas que están disponibles son las siguientes:

Ganador de ronda diaria : Determina qué golfista se va a quedar con el triunfo y quien realizará la menor cantidad de golpes en una prueba específica de un día.

: Determina qué golfista se va a quedar con el triunfo y quien realizará la menor cantidad de golpes en una prueba específica de un día. Ganador de evento : Determina qué ciclista se quedará con el triunfo en el evento en general al final de todas las rondas, que pueden ser tres o cuatro.

: Determina qué ciclista se quedará con el triunfo en el evento en general al final de todas las rondas, que pueden ser tres o cuatro. Over/under de birdies: determina el total de birdies que realizará un determinado jugador. Se puede realizar en formato de apuesta individual o bien en formato de enfrentamiento.

Ganador de enfrentamientos directos: Este es un tipo de apuesta en el que se determina qué jugador terminará mejor ubicado al final del torneo en un universo único de dos participantes.

Estos tipos de apuestas de golf cambian según el operador de apuestas deportivas que se utilice de acuerdo a las preferencias de cada usuario.