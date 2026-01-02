En Palestino siguen metiendo miedo con su plantel 2026 y tras confirmar este 2 de enero el fichaje de César Munder, suman y siguen. Es que el desafío de Copa Sudamericana ante U de Chile no deja nada al azar y se mueven las grúas árabes.

El DT Cristián Muñoz es un conocedor de la Primera B y hace dos años hubo una figura indiscutida que le dio el ascenso a Deportes Limache. Tras jugar en Primera el 2025, ahora deja a los tomateros y tiene todo acordado con el Tino.

Se trata de Nelson Da Silva, el artillero argentino que brilló en los cerveceros y que tras una dura lesión perdió terreno en la segunda mitad del año. El jugador ya se recuperó y se acerca a pasos agigantados a La Cisterna.

Adiós Limache, hola Palestino

El jugador Nelson Da Silva dejó atrás su luxación del tendón en el tobillo, que lo llevó al quirófano, para ahora dar el salto a Palestino. El querido goleador de Limache tiene todo acordado para jugar Copa Sudamericana.

Da Silva anotándole a Colo Colo /Photosport

“Nelson Da Silva se mueve a la capital y deja Deportes Limache. El Tino Tino tiene un preacuerdo con el delantero que brilló en el Ascenso. Por lesión solo jugó 13 partidos y anotó 3 goles en Primera. Está recuperado. Fichaje de confianza”, avisó el periodista Rodrigo Arellano.

El artillero se perdió casi todo el segundo semestre por la grave lesión, pero en 2024 había anotado 17 goles en la campaña del Limache que ascendió a Liga de Primera. Con esos números llega a buscar la camiseta titular a Palestino.

Por su parte, el elenco tomatero deberá buscar su reemplazo, considerando que Facundo Pons también dejó el equipo. Por ahora, solo cuentan como “9” con el recién arribado goleador Gonzalo Sosa.