Celebran los hinchas azules. La información sobre la supuesta llegada de Eduardo Vargas a Universidad de Chile fluctuaba entre el temor a repetir los errores de negociaciones pasadas y el retorno de una figura histórica. Algunos creían que ya se acercaba a Coquimbo Unido y, los más esperanzados, veían la vuelta de un ídolo en el mercado de fichajes.

Así, finalmente, Eduardo Vargas será parte del elenco que le permitió saltar al estrellato. Con la Universidad de Chile consiguió la Copa Sudamericana 2011 y, luego, vino su salto al extranjero.

El retorno a Chile, no obstante, no había sido a la escuadra de sus amores. Turboman tuvo que, anteriormente, pisar La Florida, para jugar en Audax Italiano, tras una desastrosa negociación con Azul Azul.

¿Será un aporte?

Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Sabemos que, históricamente, Eduardo Vargas le ha entregado una de las mayores alegrías al pueblo azul. Lo que no se sabe es si rendirá, considerando su presente, en la Universidad de Chile.

Para desencriptar esta duda, RedGol se dirigió directamente donde uno que sabe. Se trata de César Vaccia, DT que fue bicampeón con la Universidad de Chile y que llegó, incluso, a dirigir a La Roja.

El gol triste de Eduardo Vargas a la U | Photosport

“Va a retomar su nivel”

Para el profe Vaccia, la llegada de Eduardo Vargas a la U es un acontecimiento positivo. “Me parece que es un premio para Eduardo y le va a servir de mucha motivación, porque va a retomar su nivel“, señaló el ex DT azul.

“Le faltaba cariño y acá en la U lo va a encontrar, así que se va a sentir como en casa. Esto es lo que sueña todo jugador: despedirse en el equipo donde es ídolo. Va a mejorar mucho en el juego por la gente“, comentó el bicampeón con la U, que cree que la de Turboman es una excelente incorporación.