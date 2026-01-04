Pocos son los que piensan que Alexis Sánchez resistirá otra temporada más, después de la 2025/2026, en Europa. Es por eso que muchos ya empiezan a especular sobre su futuro y su salida del Sevilla.

Si bien un equipo de segunda categoría en el Viejo Continente bien podría necesitar a alguien con la experiencia de Alexis, lo cierto es que es el fútbol brasileño el que lo estaría buscando con más ímpetu.

Se han dado varios nombres de equipos brasileños que buscaban al Maravilla. Pero, los que asomaron con más fuerza fueron el Inter de Porto Alegre y el Corinthians. El primero de ellos tendría un paso adelantado.

¿Se va a Brasil definitivamente?

Según constató AS Chile, el delantero oriundo de Tocopilla fue ofrecido al Inter de Porto Alegre y, finalmente, se habría concretado un acercamiento entre las partes.

Sin embargo, el cambio de club no se producirá en este invierno europeo. Lo que sucede, es que el Inter de Porto Alegre quiere asegurar al Maravilla para mitad de este año.

De esta forma, y siguiendo la información del citado medio, el equipo colorado habría preguntado las condiciones económicas de Alexis Sánchez y el propio jugador vería con buenos ojos un retorno a Sudamérica una vez finalizada su estancia en Sevilla.

Alexis Sánchez se despedirá del fútbol europeo | Getty Images

Los números de Sánchez en 2025

En su primer semestre con el cuadro español, Alexis suma un total de 710 minutos durante 14 encuentros entre La Liga y Copa del Rey, donde fue titular en seis. Registra dos goles y una asistencia.