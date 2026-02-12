El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo ha pasado muy bien en lo que va de temporada 2025/26. A pesar de un inicio prometedor, los Blanquirrojos se han ido quedando y hoy están cerca de la zona de descenso.

La situación tiene cuestionado al plantel, pero especialmente a Matías Almeyda. El técnico no le ha encontrado la vuelta a las cosas y algunos ya piden su salida, algo que la dirigencia ha descartado de plano.

Este jueves y luego de semanas de rumores, el presidente de los Blanquirrojos decidió sacar la voz para golpear la mesa. Además de ratificar la continuidad del argentino, remarcó que “está fuerte, es un luchador y la persona ideal para liderar” el club.

No habrá cambio de DT para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla

El Sevilla no tiene pensado sacar a Matías Almeyda. A pesar de los malos resultados, el técnico de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mantendrá en su cargo hasta que las cosas no resistan más.

El futuro de Matías Almeyda al mando del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se aclaró. Foto: Getty Images.

Así lo reveló el presidente del club, José María del Nido Carrasco, quien en conversación con Radio La Red señaló que “me gustaría poner en contexto la situación. En los últimos años, el Sevilla toma una serie de decisiones con la finalidad de consolidar al equipo en la Champions y disputar la posibilidad de levantar títulos“.

Publicidad

Publicidad

“Algo haríamos mal cuando desde la temporada 2021/22, la sociedad empezó a perder dinero, aunque llevamos los ingresos a 260 millones de euros. Hace dos temporadas, caemos de la Champions, habíamos asumido un riesgo y pasa de ingresar 260 a 110 millones de euros. Se toman decisiones que no son acertadas, hemos hecho autocriticas. Ahora el Sevilla compite con plantillas menos caras, y Almeyda es una pieza más. La confianza es absoluta“, añadió.

Tras ello, el presidente del Sevilla entró de lleno en el caso de Almeyda. “Con Matías hablo y lo veo todos los días, al igual que Antonio. Está fuerte, es un luchador y la persona ideal para liderar este Sevilla FC. Hay que poner en valor que personas como Matías Almeyda o Antonio Cordón hayan salido de su zona de confort para venir a este Sevilla, que no es el de los títulos“.

ver también “Aquí voy…”: La contundente respuesta de Alexis Sánchez por críticas de bajo rendimiento en el Sevilla

“Tiene que hacer casi magia para inscribir, más pendiente de cuadrar presupuestos que de la parcela deportiva. En la situación en la que está el Sevilla, Matías quiso decir, que los jugadores necesitan de todos los que son parte importante. Se encuentra con la misma fuerza e ilusión desde que llegó, y confiamos en él porque confiamos en Matías, no porque no tengamos más remedio“, complementó.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el mandamás del elenco sevillano señaló que “cuando en verano Antonio Cordón, Matías Almeyda y yo nos sentamos para planificar y valorar el Sevilla de la presente temporada, éramos conscientes de que estas circunstancias se podían dar. Sabíamos el papel y la guerra del Sevilla en esta temporada, y estamos convencidos de que las vamos a sacar adelante“.

Matías Almeyda no se mueve de la banca del Sevilla, lo que le deja toda la presión a Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y el plantel. Los Blanquirrojos necesitan recuperar terreno y ruegan que ahora sí las cosas mejoren.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla?

Matías Almeyda buscará mejorar sus números en el Sevilla en la próxima fecha de La Liga de España. Este sábado 14 de febrero a partir de las 14:30 horas los Blanquirrojos reciben al Deportivo Alavés.

Publicidad

Publicidad