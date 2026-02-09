El actual momento que vive Sevilla, que lucha por la permanencia en La Liga, afecta la figura del delantero chileno Alexis Sánchez, quien fue objeto de una feroz falta de respeto por parte de los hinchas de su equipo el último fin de semana.

Fue en el minuto 74, cuando el entrenador argentino Matías Almeyda decidió el ingreso del tocopillano, sacando del encuentro al nigeriano Akor Adams, lo que generó la molestia de los fanáticos en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que lo abuchearon al nacional.

Luego del pitazo final, donde Sevilla firmó una valiosa igualdad ante Girona, con una pequeña “trampita” de Alexis Sánchez, el estratega decidió alzar la voz y enfrentar a los seguidores andaluces por su actitud en contra del chileno.

DT de Sevilla alza la voz por pifias a Alexis Sánchez

“Yo sé por qué tomo las decisiones. Mido que los jugadores salten, sé quién salta más, quién tiene más tiempo para cabecear y no importa si uno mide dos metros, el otro uno sesenta”, fue lo primero que expresó Matías Almeyda al respecto.

Luego, el DT de Sevilla agregó sobre el cambio que “hay una historia detrás de Alexis Sánchez y creía oportuno su ingreso faltando diez minutos, que algo podía llegar a ver, a lograr, y por eso fue el cambio”.

Para cerrar su explicación por la presencia del tocopillano, el “Pelado” enfatizó que “nada te garantiza que porque deje gente alta vayas a hacer gol de cabeza, porque de hecho todavía ni uno hicimos. Porque tampoco los centros eran buenos. Entonces el análisis futbolístico que hago es diferente“.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de los chilenos?

Por la jornada 24 en La Liga, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo volverá a ser local en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, esta vez enfrentando al Alavés, en duelo a jugarse el sábado 14 de febrero desde las 14:30 horas.

Así están los andaluces en la Tabla de Posiciones

