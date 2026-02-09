Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol español

Acusan que Alexis Sánchez habría hecho una pequeña “trampita” en el duelo del Sevilla ante el Girona

El Maravilla jugó los últimos quince minutos en el duelo ante Girona. No consiguió cambiar las cosas y casi queda de villano.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Alexis en el fondo, entrando en el área.
© Getty ImagesAlexis en el fondo, entrando en el área.

Hay una crisis que el Sevilla no ha conseguido sortear aún. Las aguas están turbulentas en el equipo de los chilenos en España y ambos siguen siendo protagonistas en este camino.

Gabriel Suazo fue titular en el empate ante el Girona, por 1-1. El chileno casi se transforma en villano, de hecho, luego de provocar el penal en los últimos minutos, con el que el cuadro catalán casi empata. Para su suerte, el portero Vlachodimos contuvo

Por otro lado, Alexis Sánchez recién ingresó a los 74′, por Akor Adams y no tuvo gran incidencia en el juego, pese a que su entrada en el campo de juego fue pifiada por la multitud del Sevilla. O, por lo menos, la salida del goleador nigeriano, autor de tres goles en los últimos cuatro partidos.

La espectacular jugada maradoniana de Diego Valdés que dejó locos a los argentinos

ver también

La espectacular jugada maradoniana de Diego Valdés que dejó locos a los argentinos

Acusan de “trampita” a Alexis Sánchez

Pese a que no tuvo mucha incidencia en el juego, Alexis Sánchez también estuvo al borde de ser el villano del Sevilla. Esto se debe a su actuación en el penal atajado a Stuani por el meta Vlachodimos.

Resulta que, tal como alegaron varios hinchas y como revisó incluso la televisión en directo, Alexis Sánchez habría invadido el área en la ejecución del penal. El VAR también hizo un cuadro a cuadro con el asunto, llegando a la conclusión de que el Maravilla no alcanzó a pisar el área antes del golpe de la pelota del ejecutante.

Más allá de la decisión arbitral, varios hinchas han puesto el grito en el cielo en redes sociales, alegando que, además, fue el chileno el que despejó el balón tras el rebote que dio el portero. Pero, bueno, ya saben que a ese tipo de personas los suelen mandar a la Iglesia o a la FIFA.

Publicidad
Arriba, Alexis Sánchez irrumpiendo en el área | Captura de pantalla

Arriba, Alexis Sánchez irrumpiendo en el área | Captura de pantalla

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad

Mira el compacto del partido del Sevilla ante el Girona

¿Cómo quedó el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga?

La triste y dulce venganza de Paulo Díaz en Argentina: tiene al Muñeco en sus manos

ver también

La triste y dulce venganza de Paulo Díaz en Argentina: tiene al Muñeco en sus manos

Lee también
El Fantasma de la B le respira en la nuca a Sevilla
Internacional

El Fantasma de la B le respira en la nuca a Sevilla

"Por seguridad": suspenden partido del Sevilla de Alexis y Suazo
Alexis Sánchez

"Por seguridad": suspenden partido del Sevilla de Alexis y Suazo

Alexis y Suazo la pasan mal: hinchas del Sevilla reciben con insultos al plantel
Internacional

Alexis y Suazo la pasan mal: hinchas del Sevilla reciben con insultos al plantel

Jugó años en Palestino, se retiró el 2021 y selló su regreso al fútbol
Mercado de fichajes 2026

Jugó años en Palestino, se retiró el 2021 y selló su regreso al fútbol

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo