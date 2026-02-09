Hay una crisis que el Sevilla no ha conseguido sortear aún. Las aguas están turbulentas en el equipo de los chilenos en España y ambos siguen siendo protagonistas en este camino.

Gabriel Suazo fue titular en el empate ante el Girona, por 1-1. El chileno casi se transforma en villano, de hecho, luego de provocar el penal en los últimos minutos, con el que el cuadro catalán casi empata. Para su suerte, el portero Vlachodimos contuvo

Por otro lado, Alexis Sánchez recién ingresó a los 74′, por Akor Adams y no tuvo gran incidencia en el juego, pese a que su entrada en el campo de juego fue pifiada por la multitud del Sevilla. O, por lo menos, la salida del goleador nigeriano, autor de tres goles en los últimos cuatro partidos.

Acusan de “trampita” a Alexis Sánchez

Pese a que no tuvo mucha incidencia en el juego, Alexis Sánchez también estuvo al borde de ser el villano del Sevilla. Esto se debe a su actuación en el penal atajado a Stuani por el meta Vlachodimos.

Resulta que, tal como alegaron varios hinchas y como revisó incluso la televisión en directo, Alexis Sánchez habría invadido el área en la ejecución del penal. El VAR también hizo un cuadro a cuadro con el asunto, llegando a la conclusión de que el Maravilla no alcanzó a pisar el área antes del golpe de la pelota del ejecutante.

Más allá de la decisión arbitral, varios hinchas han puesto el grito en el cielo en redes sociales, alegando que, además, fue el chileno el que despejó el balón tras el rebote que dio el portero. Pero, bueno, ya saben que a ese tipo de personas los suelen mandar a la Iglesia o a la FIFA.

Arriba, Alexis Sánchez irrumpiendo en el área | Captura de pantalla

