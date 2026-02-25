Quien vivió viendo fútbol en la década de los noventa, sabe que uno de los grandes crack de ese entonces era Romario. En Estados Unidos 1994 hizo una dupla letal con Bebeto y llevó a la Selección de Brasil a lo más alto del Mundial.

Si bien algunos episodios de violencia en la cancha pueden empañar su paso por el fútbol, lo cierto es que la carrera de Romario terminó siendo la de una popular estrella. Tanto así que terminó desarrollando una carrera de político.

Actualmente, ejerce el cargo de senador por Río de Janeiro. Claro que ha cambiado más en el espectro político que de club, pues pasó de ser un hombre identificado con la centro-izquierda a militar en el Partido Liberal, de tendencia conservadora.

Disfrutando del Carnaval de Río

¿Por qué Romario es tendencia actualmente? No es que sea un tema ligado al fútbol, ni siquiera a su rol político. Romario se hizo viral por un video en el Carnaval de Brasil.

En él, se puede ver al ex futbolista tambaleante, especialmente alegre y errático, mientras es interceptado por un grupo de hinchas. Todo habría ocurrido tras una velada nocturna de celebración en Río de Janeiro.

Evitando todo tipo de juicios, porque hay que saber divertirse (más en Río), lo que sí es claro es que su figura pública no lo haría pasar desapercibido. Quizás, a su rol político estas imágenes virales que pululan por internet, le sean más perjudiciales.

