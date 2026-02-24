Se encendió la polémica y algunos quieren apagarla con bencina. Gianluca Prestianni y Vinicius Junior son los dos protagonistas de un escándalo acontecido en el partido de ida de la fase de playoffs de la Champions League.

Todo sucedió tras el solitario gol con el que el Real Madrid venció al Benfica en Lisboa. Vinicius Junior lo celebró con todo, bailecito incluido, y esto molestó de sobremanera al público y a los jugadores locales.

Tras este incidente, que parecía una nimiedad, empezó un cruce de insultos entre Gianluca Prestianni, jugador Sub-20 de Argentina que vino a burlarse de sus rivales y a llorar en la final del Mundial de Chile, y el propio Vinicius. En medio de esto, el brasileño acusó que el trasandino le había dicho mono y se activó el protocolo antirracismo.

Contraataque de Prestianni

En el Benfica, sin embargo, le están prestando el ropero completo al argentino. Pese a la denuncia de Vinicius, desde el cuerpo técnico a la dirigencia del cuadro de Lisboa han intentado que lo de Prestianni sea un impasse que se solucione sin sanción.

Ahora, viene la arremetida del argentino. Según informó The Times, Gianluca Prestianni planea acusar a Vinicius de llamarlo “enano”, como método de defensa tras la denuncia de racismo.

Este show mediático que ha rodeado un escándalo serio, tiene otras aristas. Si bien Prestianni fue borrado de la vuelta de playoff en el Estadio Santiago Bernabéu, tampoco podrá dirigir José Mourinho, DT que vio la roja en el pleito pasado. Incluso, el técnico portugués estaría analizando ni siquiera asistir al recinto deportivo y ver el encuentro desde un hotel.

El argentino está en el ojo del huracán y tira manotazos de ahogado | Getty Images

¿Cuándo se juega la vuelta del duelo de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid?

Esta vez, la llave se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Allí, el Real Madrid y el Benfica se verán las caras este miércoles 25 de febrero, a las 17.00 horas de Chile.

Gianluca Prestianni planea denunciar a Vinicius Junior por llamarlo “enano” como defensa legal.

El Real Madrid venció al Benfica con un solitario gol en el partido de ida.

El técnico José Mourinho fue expulsado y no podrá dirigir en el Santiago Bernabéu.