La polémica lleva un rato encendida. Gianluca Prestianni y Vinicius Junior son los dos protagonistas de un escándalo acontecido en el partido de ida de la fase de playoff de la Champions League.

Todo sucedió tras el solitario gol con el que el Real Madrid venció al Benfica en Lisboa. Vinicius Junior lo celebró con todo, bailecito incluido, y esto molestó de sobremanera al público y jugadores locales.

Tras este incidente, que parecía pequeño, empezó un cruce de insultos entre Gianluca Prestianni, jugador Sub-20 de Argentina que vino a burlarse de sus rivales y a llorar al Mundial de Chile, y el propio Vinicius. En medio de esto, el brasileño acusó que el trasandino le había dicho mono y se activó el protocolo antirracismo.

¡Castigado!

Es un hecho grave. La UEFA así considera los episodios de racismo en el fútbol. Y es por eso que, rápidamente, se abrió una investigación para determinar lo que pasó en el Estadio da Luz, la jornada del pasado martes.

Sin llegar a conclusiones aún, el ente organizador del fútbol europeo decidió tomar una decisión de cara a la inminente vuelta de la llave entre el Benfica y el Real Madrid. Es por eso que Gianluca Prestianni, el acusado de racismo, no podrá jugar ante los Merengues en el Bernabéu.

De esta forma, el argentino que se dedicó a mofarse de sus rivales en el Mundial Sub-20 no podrá burlarse mucho ahora. El Benfica pierde uno de sus exponentes y algunos dirán que, como dicen los gringos, “karma is a bit**”.

¿Cuándo se juega la vuelta del duelo de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid?

Esta vez, la llave se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Allí, el Real Madrid y el Benfica se verán las caras este miércoles 25 de febrero, a las 17.00 horas de Chile.