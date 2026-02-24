Todos los ojos del mundo estarán en la definición entre Real Madrid y Benfica en la Champions League, todo después del supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Jr. en el primer partido de la llave.

La UEFA confirmó una sanción provisional para el futbolista argentino, quien no podrá estar en el duelo de este miércoles. Desde Benfica contestaron con un comunicado donde confirmaron su apelación ante el máximo ente del fútbol europeo y una polémica decisión.

Y es que, este martes, Gianluca Prestianni formó parte de la delegación portuguesa que viajó a Madrid para la revancha. El presidente del Benfica, Rui Costa, explicó por qué el argentino se sumó al viaje pese a la suspensión que pesa sobre él.

“Creemos en la palabra de nuestro jugador; más que eso, es conocer a los jugadores que tenemos en casa. A Prestianni lo están tildando de racista, pero es todo menos racista. Puedo garantizarlo“, dijo.

Prestianni viajó a Madrid pese a la suspensión

Benfica respalda a Gianluca Prestianni en medio de la fuerte polémica

“Hablo una semana después del incidente y es fácil de explicar. Informamos a nuestra afición de todos los procedimientos, defendimos al jugador cuando tuvimos que hacerlo, y no estaba justificado que el presidente hablara de ello todos los días“, expuso después.

“La sentencia real aún no se ha dictado, hay una suspensión“, sumó el presidente del Benfica, quien además apuntó contra un jugador del Real Madrid.

“Una cosa no elimina la otra, y no queremos usar los otros casos para desestimar la situación de Prestianni, pero no podemos olvidar lo que ocurrió en casa. Hubo una clara agresión por parte de Valverde, quien debería haber quedado fuera de este partido“, aseguró.