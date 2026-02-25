La Universidad Católica hace noticia gracias a una importante novedad tras su último encuentro frente a Coquimbo Unido y no necesariamente en la cancha, sino en el escritorio.

Esto porque el propio club informó a través de redes sociales que el Tribunal de Disciplina de la ANFP acogió los contraargumentos del equipo jurídico cruzado y decidió eliminar la tarjeta amarilla que recibió Justo Giani en el triunfo 3-1 ante los ‘piratas‘ el pasado fin de semana.

La UC apeló y ganó:

A través de su cuenta de X, la institución precordillerana emitió el siguiente comunicado: “Cruzados informa que el Tribunal de Disciplina de la ANFP, ante los argumentos presentados por equipo legal de Universidad Católica, no computó la tarjeta amarilla mostrada a Justo Giani en el partido ante Coquimbo Unido” .

(Foto: Cruzados)

El volante argentino había sido amonestado a los 34 minutos del duelo frente a Coquimbo, luego de una acción donde se cruzó con el portero Diego Sánchez. En su informe, el árbitro Franco Jiménez consignó que el trasandino fue “culpable de conducta antideportiva”.

Pero en San Carlos no quedaron conformes. Finalmente, la UC recurrió al Tribunal de Disciplina para impugnar la decisión y consiguió su objetivo.

De esta manera, Justo Giani quedó sin sanción de cara a la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 y mantiene solo una tarjeta en el torneo , la que recibió en el debut frente a Deportes La Serena.

Una noticia que genera alegría en la precordillera, considerando que el argentino es uno de los puntos altos del cuadro cruzado y que el calendario no da tregua.

Justo Giani enfrentará a Ñublense con solo una tarjeta amarilla en su historial. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Ahora, Justo Giani y la Universidad Católica volverán a la cancha este domingo 1 de marzo, cuando visite a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, duelo a jugarse desde las 20:30 horas de Chile.

