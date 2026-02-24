Es tendencia:
Universidad Católica

Justo Giani rompe el silencio por su parecido con Milovan Mirosevic en la Católica

Justo Giani rompió el silencio en Universidad Católica por el parecido con el ídolo de La Franja, Milovan Mirosevic.

Por Diego Jeria

El Milo Giani. Refuerzo de la UC aborda su parecido con Mirosevic.
El mediocampista argentino de 26 años, Justo Giani, es uno de los refuerzos que acaba de llegar a Universidad Católica para este 2026. Y hasta el momento, el oriundo de Quilmes responde con creces a la confianza depositada por los cruzados.

Pero no sólo su juego tiene contentos a los hinchas de la UC, sino también su apariencia y contextura física. Es que muchos aseguran que se parece o, como mínimo, tiene un aire al ídolo, Milovan Mirosevic.

En conversación con La Tercera, Giani aseguró que “desde el primer momento llamé la atención con eso del parecido con el Milo, que es muy querido”.

Giani: Desde el primer momento… espera conocer al Milo

Incluso, Giani cuenta que no sólo en la interna le hacen referencia al Milo, y el hincha se lo hace saber también cuando se lo cruzan: “me hacen mucho esa comparación, siempre. En la calle la gente muestra su cariño”.

¿Giani y el Milo se parecen? Refuerzo de la UC espera por su encuentro con Mirosevic.

De todas formas, el encuentro entre el ex mediocampista y una de las figuras de la Católica en el inicio del 2026 aún no se conocen pese a que Mirosevic trabaja en en San Calos de Apoquindo en el fútbol joven de la UC.

“Sé que Milovan trabaja trabaja acá mismo, pero todavía no nos hemos cruzado. Ya veremos si existe el parecido”, sentenció Justo Giani.

Caber recordar que Giani ha jugado los seis partidos hasta ahora de la UC en lo que va de la temporada: dos por Supercopa y cuatro por la Liga de Primera, con registro de cuatro goles a su haber.

Resumen:

Justo Giani, mediocampista de 26 años, llegó a Universidad Católica como refuerzo este 2026 y muchos sostienen que es igualito a Milovan Mirosevic.

Justo Giani registra cuatro goles en seis partidos jugados durante la presente temporada cruzada.

Milovan Mirosevic y el volante argentino aún no se conocen personalmente en San Carlos.

