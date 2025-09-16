Elegir a los mayores ídolos de un club grande siempre es complicado. Pero en tiempos modernos, ese debate se puede zanjar preguntándole a la Inteligencia Artifical. Aunque queda demostrado que eso puede hace crecer la polémica…

Es lo que pasó al consultarle a Chat GPT por los 10 mayores emblemas de Universidad Católica. Si bien hay muchos nombres que son referentes de la institución, se nota que un robot no tiene mucha sensibilidad al escoger.

Esto porque nombró en el puesto número 7 a Rodrigo Barrera, quien si bien es el segundo goleador histórico de la institución de Las Condes, está lejos de ser querido por la hinchada por su identificación con Universidad de Chile.

“Histórico goleador, presente en varias generaciones. A pesar de su paso por otros clubes, sigue siendo recordado con cariño por sus goles en la UC“, señaló la IA demostrando que está lejos de entender lo que es el sentimiento en un fanático del fútbol.

La llamativa respuesta de Chat GPT al consultar por los ídolos de la UC: nombra a Chamuca Barrera

Los ídolos de la UC con los que sí hay consenso

El resto de la lista de ídolos de Universidad Católica sí tiene jugadores muy importantes. De hecho, entre los tres primeros aparecen jugadores que le dan el nombre a tribunas del estadio de los cruzados.

El primero es Mario Lepe. “El eterno capitán, símbolo del club. Jugó toda su carrera en la UC (1982‑2000), suma más de 600 partidos oficiales, y la tribuna sur de San Carlos lleva su nombre”, detalla.

Luego viene Sergio Livingstone. “El Sapo, arquero legendario de los primeros tiempos que dejó una huella imborrable”. Cierra el podio con Alberto “Tito” Fouillioux. “Es considerado por muchos como el mayor ídolo cruzado. Goleador, creador de juego, figura de los años ’60 y ’70”, detallan.

No nombran a Ignacio Prieto, otro emblema de los cruzados y que también le da el nombre a una de las galerías del recinto Claro Arena. Pero sí hay canteranos importantes: Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

Fuenzalida es uno de los grandes ídolos de la UC

“El ‘Huaso’, uno de los referentes más recientes. Muy querido, con liderazgo, y ligado tanto en su etapa de jugador como después”, dicen del defensor, mientras que del Chapa “multicampeón, capitán, líder dentro y fuera de la cancha. Actualmente es el jugador más ganador de la historia del club con todos los títulos obtenidos”. Del Milo, indican que “formado en las inferiores, figura constante en los buenos tiempos del club, jugador con mucha entrega y conexión con la hinchada”.

También están goleadores de fuste como Fernando Zampedri, Raimundo Infante y Alberto Federico Acosta. “A pesar de ser relativamente reciente en comparación con otros, su aporte goleador, especialmente en los últimos campeonatos, lo ha posicionado como ídolo moderno. Es el goleador histórico del club“, dicen por ejemplo del Toro.

Zampedri se convirtió en el último ídolo de la Católica

Sacando a Barrera, la lista está bastante completa, aunque también faltó incluir además de Nacho Prieto a Raimundo Tupper. Nombres que han marcado para siempre una era en la Católica.

