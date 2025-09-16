Universidad Católica ganó un partido muy importante por la Liga de Primera ante un complicado Deportes Limache, y sueña con el Chile 2 de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro de Daniel Garnero vive un renacer en el fútbol chileno, donde están en la cuarta posición con 39 puntos, pero a dos unidades apenas de quien ocupa el segundo puesto, O’Higgins que tiene 41 unidades.

Por eso, la expectativa crece en la precordillera y uno de los ídolos cruzados que pronto tendrá su despedida da con la fórmula mágica que le ha permitido al club pelear un torneo internacional.

Ídolo de Universidad Católica y la clave del repunte en la Liga de Primera

Durante el receso del fútbol por el Mundial Sub 20, Universidad Católica se pondrá al día ante Ñublense de Chillán en el Claro Arena, pero de ahí vendrán partidos bravos.

Su punto más alto será, precisamente, ante el Capo de Provincia en noviembre por la lucha por ese Chile 2. Y uno de los ídolos cruzados entrega la clave del buen momento del club.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, de ADN Radio, fue Milovan Mirosevic quien revela por qué la UC mejoró cuando tenía todo en contra hasta hace unos meses.

“Los que estamos en este ambiente sabemos que mientras se gana, todo es mucho más fácil“, fue lo primero que comentó uno de los capitanes cruzados.

En ese sentido, la clave del buen momento de Universidad Católica es su nuevo DT, Daniel Garnero, quien descomprimió el ambiente al interior del camarín, y la última victoria ante Limache quedó en manifiesto.

“Una muestra de eso es lo que pasó el fin de semana y el ambiente que existe hoy, que es mucho mejor que meses anteriores”, cerró el ídolo en charla con la 91.7.