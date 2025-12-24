Es tendencia:
La importante decisión que toma U Católica sobre César Munder: ¿Llegará a la Franja?

El jugador no continuará en Cobresal y se encuentra definiendo dónde jugará la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

El jugador está cerca de definir su futuro y el club en el que jugará la próxima temporada.
Universidad Católica cumplió uno de sus grandes objetivos de este 2025 y clasificó a la nueva edición de Copa Libertadores. Con eso en mente, el equipo que dirige Daniel Garnero tiene a distintos refuerzos en la mira, siendo uno de ellos César Munder, una de las figuras de Cobresal.

El extremo convirtió en 7 ocasiones en el Campeonato Nacional y sumó 2 asistencias, y tras una buena temporada con Los Mineros, el jugador no renovará en el cuadro y son distintos los clubes que suenan para ficharlo, donde se reveló que la Franja dio un importante paso para conseguir su regreso.

El paso de la UC para concretar el regreso de Munder

Según revela Punto Cruzado, el jugador no renovó con Cobresal por un tema personal, por lo que buscaba su regreso a Santiago, donde ante la tentativa de otros clubes, como Audax y Palestino, el interés del jugador está en regresar a la UC.

El medio revela que desde la precordillera ven con buenos ojos su regreso y recientemente dieron un importante paso. “Desde la UC, preguntaron por las condiciones. Si todo sale bien, podría llegar una primera oferta entre esta o la próxima semana”.

César Munder podría concretar su regreso a Universidad Católica/ Andres Pina/Photopsort

La cerrera de César Munder

El jugador de 25 años comenzó su carrera en las inferiores de la UC, para luego pasar a préstamo por clubes por Deportes La Serena, llegando el 2023 a Cobresal, convirtiéndose en una de las figuras del cuadro minero.

