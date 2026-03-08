Everton de Viña del Mar tuvo un comienzo de año espantoso. Con Javier Torrente en la banca, el cuadro Oro y Cielo simplemente no levantó vuelo y terminó optando por desechar al técnico.

De esta forma, fue Davis González el que agarró el mango caliente del equipo viñamarino. Pero, al interino pareció no pesarle el desafío y pronto sumó dos victorias consecutivas con el cuadro de la Quinta Región.

Pese al éxito, la dirigencia ruletera siguió en la búsqueda de un nuevo técnico. Al parecer, no importaba cómo le fuese a Davis González, la decisión estaba tomada desde antes. Y, por fin, encontraron un DT.

El nuevo DT de Everton

Dos meses duró en su último equipo. Walter Ribonetto, el confirmado como nuevo técnico de Everton de Viña del Mar, no pudo salvar del precipicio a Godoy Cruz, que a final de temporada se fue a la B en Argentina.

Con ese antecedente fue anunciado por el periodista, Diego Peralta, el nuevo técnico ruletero. Walter Ribonetto le ganó la pulseada a los otros dos candidatos, Walter Lemma y Ronald Fuentes. De esta manera, fue anunciado como el nuevo DT Oro y Cielo.

Pese a tener 100% de rendimiento, Davis González no seguirá como DT de Everton.

Entre sus logros, el nuevo DT de Everton de Viña del Mar tiene el haber avanzado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 con Talleres, siendo eliminado por River Plate. En Melgar, entre tanto, ocupó el sexto lugar del Apertura 2025 peruano.

