Se cumplirán 10 años desde el Grupo Pachuca asumió el control del Everton. Desde ese momento el club viñamarino navega en la mediocridad y en pelear por no descender, con un error muy habitual: firmar técnicos extranjeros sin experiencia en Chile.

Nombres como Javier Torrente, despedido recientemente, el brasileño Gustavo Leal, los argentinos Esteban Solari y Roberto Sensini o el uruguayo Juan Manuel Díaz, son algunos de los experimentos fallidos de la dirigencia oro y cielo.

Por el contrario. En los últimos tiempos, cada vez que Everton necesitó de un técnico interino, confió en el joven Davis González que firma nada menos que un 100 por ciento de rendimiento. Tres triunfos en tres juegos (uno en 2024 y dos en 2026). Pero aún así, no le darán la oportunidad.

Everton ignora a interino invicto y busca DT extranjero

Con sólo 27 años de edad, al hoy técnico de las divisiones inferiores del club, se le consultó por si le gustaría hacerse cargo del primer equipo, respondiendo que “no pasa por nosotros si queremos seguir. Estamos dando una mano y dando lo mejor para el club”.

Dichos de González que se ratifican con la información del periodista Diego Peralta, quien informó que Everton ultima detalles para firmar al argentino Walter Ribonetto, que viene de descender con Godoy Cruz de Mendoza.

“A esta hora, es el más avanzado para ser el nuevo técnico Oro y Cielo, seguido por Ronald Fuentes y Walter Lemma“, informa el reporte sobre los otros candidatos para asumir la banca ruletera para lo que resta de la temporada 2026.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la séptima fecha en Liga de Primera, los “ruleteros” visitarán a Universidad Católica en el Claro Arena, este sábado 14 de marzo desde las 20:30 horas.

