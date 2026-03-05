Cuatro derrotas en la misma cantidad de partidos terminaron por sacar a Javier Torrente de la banca de Everton y ser el primer DT despedido en la Liga de Primera. Tras eso, una danza de nombres rondó por Viña del Mar.

Si bien se habló de que la dupla de Davis González y Julio Barroso podría extender su interinato, pese al triunfo contra U de Concepción el Grupo Pachuca golpeó la mesa. Así lo dejó en claro el periodista Diego Peralta.

“Desde México está completamente descartada la posibilidad que continúe la dupla Davis González – Julio Barroso. Ya le comunicaron al plantel que el sábado dejarán el cargo”, informó.

De estos dos nombres sale el nuevo DT de Everton

Según la información de la misma fuente citada, tras el triunfo de Everton ante U de Concepción surgieron ahora dos potentes nombres para tomar la banca. Ambos dirigieron el año pasado en la Liga de Primera y se pelean la opción.

“Walter Lemma, ex Director Técnico de Unión La Calera, es el otro candidato a la banca de Everton. Todo parece indicar que entre Walter Lemma y Ronald Fuentes saldrá el nuevo técnico Oro y Cielo”, afirmó la citada fuente.

Lemma fue ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo y entre 2024 y 2025 tuvo su primera experiencia profesional como DT de Unión La Calera. Por su parte, Ronald Fuentes es identificado con la U y tiene amplio currículum en Chile.

El ex defensar de la Roja en Francia 98 estuvo al mando de Ñublense el año pasado. También registra pasos por bancas como la de U de Concepción, Unión Española y Santiago Wanderers.

