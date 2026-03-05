Es tendencia:
Se supo todo: destapan la lesión oculta que deja a Octavio Rivero fuera de U de Chile por un largo tiempo

Pese a lo informado por el club y el área médica, nueva información surge sobre el caso del uruguayo. Surge nuevamente la opción de ir al quirófano.

Por Nelson Martinez

El jugador tiene para rato en su vuelta a las canchas.
En medio de la dolorosa eliminación para U de Chile de Copa Sudamericana, los hinchas piden la cabeza de Francisco Meneghini y critican el armado del plantel. Es que las lesiones han pegado fuerte, sobre todo en ofensiva.

Tal es el caso de Octavio Rivero, quien solo ha visto acción en dos partidos y una lesión en su rodilla izquierda lo borró del mapa repentinamente. Si bien se habló de una operación, por ahora buscan otra manera de traerlo pronto de vuelta a las canchas.

La U avisó que el uruguayo tiene una sinovitis en la rodilla izquierda, con líquido provoca dolor y lo priva de jugar. Eso, tras tener minutos ante Palestino y al otro día en un amistoso contra San Luis de Quillota.

La verdad del caso Octavio Rivero y su lesión

Si bien en U de Chile trabajan para retirar el líquido de la rodilla de Octavio Rivero y evitar a toda costa una operación que atrase su regreso, se destapó la real complicación del jugador. Ahí, el panorama es más complejo aún.

Rivero sigue de baja en la U.

Según informó el medio Emisora Bullanguera, el uruguayo tiene “una lesión osteocondral en la rodilla, que es una lesión que afecta al cartílago y al hueso, lo que produce lesión, dolor y el ingreso de líquido que produce la sinovitis”.

“Tiene un cartílago flotando en la rodilla, lo que complica mucho más la recuperación, teniendo que evaluar dentro de las próximas horas una intervención quirúgica“, reveló el citado medio.

Con ese panorama, el cuerpo médico de la U tendrá la última palabra sobre Octacio Rivero y su caso que tiene al equipo sin delanteros de peso. Eso, tras la reciente lesión de Juan Martín Lucero en el duelo ante Palestino, contando solo con Eduardo Vargas como centrodelantero por ahora.

