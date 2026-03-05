La maldición de los ex delanteros de Colo Colo que llegaron a Universidad de Chile

La caída de Universidad de Chile ante Palestino no solo significó que sea un año completo sin copas internacionales, sino que además es una nueva decepción de Francisco Meneghini y el plantel ante sus hinchas, quienes lamentan perder el primer gran objetivo del equipo.

El partido de la U ante los árabes dejó mucho que desear para los fanáticos azules, quienes aún sufren una nueva derrota de un equipo que parecía favorito cuando se armó. Principalmente por los refuerzos en el ataque, tales como Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, pero al menos estos dos últimos no han estado a la altura.

Los dos ex delanteros de Colo Colo no han podido darles una sola sonrisa a los hinchas. Siendo delanteros centro y llegando como refuerzos estelares internacionales, ni Rivero ni Lucero han convertido un solo gol.

El caso de Octavio es más complejo ya que no ha tenido la continuidad que hubiese querido, esto a consecuencia de las lesiones que ha sufrido. De hecho el uruguayo se perdió dos partidos importantes: el Superclásico y la llave de clasificación a Copa Sudamericana. Además la solución a la sinovitis en su rodilla izquierda podría ser una cirugía que lo tendría cuatro meses fuera de las canchas.

El caso del ‘Gato’ es distinto, él si ha jugado los últimos partidos. Eso sí, hasta la fecha no ha convertido un solo gol. Precisamente Lucero ha dicho presente como titular en los cuatro recientes partidos del Romántico Viajero, pero no ha anotado. Además, fue expulsado ante Audax Italiano en la primera fecha.

Aunque lo que realmente ahora lo tiene complicado es su salida del campo anoche, debido a una posible lesión que en las próximas horas se saberá su gravedad.

Los delanteros de Universidad de Chile no han estado a la altura

Sin goles se encuentran Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, solamente Eduardo Vargas convirtió un tanto. Que fue en la visita a Talcahuano cuando la U cayó ante Huachipato. Más que eso, la delantera azul no ha estado a la altura y si se cumplen las bajas los dos delanteros extranjeros por lesión, en las próximas fechas ‘Turboman’ tendrá que asumir el desafío en solitario.

Eduardo Vargas podría ser el único delantero disponible para Universidad de Chile.(Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Estos tres atacantes se encuentran muy lejos de superar los cuatro nombres con los que U. de Chile atacaba el año pasado. Es que en todas las competencias de 2025, Lucas Di Yorio anotó 14 goles, Leandro Fernández 10, Rodrigo Contreras también hizo 10 tantos y Nicolás Guerra marcó 6. Sumando todos, son 40 goles que aportaron al elenco que dirigía Gustavo Álvarez.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

El equipo que dirige Francisco Meneghini deberá dar vuelta la página lo antes posible y volver a enfocarse en la Liga de Primera. Es por eso que vuelven a las canchas el próximo lunes 9 de marzo en la sexta fecha del torneo local. En el Estadio Nacional, la U recibirá al vigente campeón del ascenso, Universidad de Concepción a las 20:00 horas.