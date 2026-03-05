Duró poco la alegría del Superclásico. U. de Chile sufrió una derrota agónica contra Palestino y quedó eliminada de la Copa Sudamericana, despidiéndose de toda competencia internacional para 2026.

Fue un partido complicado en el Nacional. Los azules perdieron a Juan Martín Lucero a los 17′ por una lesión. Maximiliano Guerrero entró y marcó el empate que mandaba todo a los penales a los 90’+4, antes de que Palestino pusiera el 2-1 a los 90’+6 y arruinara todas sus ilusiones.

En conferencia de prensa, Francisco Meneghini explicó qué le pasó al delantero. “Lucero se apretó mucho. Sentía que estaba al borde de una lesión. Hay que hacerle los exámenes ahora. No podía exigirse”, dijo.

Además, el DT tuvo que responder por Octavio Rivero, refuerzo que debía ayudar con goles, especialmente para este partido, pero que no estuvo por una lesión. “Octavio está en la fase de descarga, tras sacarle liquido, para ver como está su rodilla. La cirugía no está en los planes”, explicó.

En U. de Chile dan explicaciones por Octavio Rivero

La situación de Octavio Rivero ha sido tema entre los hinchas de U. de Chile en las últimas semanas. Y es que en un momento delicado, uno de los refuerzos no podía responder y se habló incluso de que estaba lesionado antes de llegar.

“No llegó lesionado, sufrió molestias tras el partido ante Universitario. Se hizo un buen mercado de fichajes, no lo voy a criticar ahora. Morales vino a suplir a Sepúlveda. Es un muy buen plantel”, defendió Paqui Meneghini.