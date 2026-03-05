Es tendencia:
O’Higgins pierde a futuro nominado a la selección chilena para la revancha contra Tolima

Felipe Ogaz fue expulsado en el final del partido y no podrá jugar la revancha contra Tolima en Copa Libertadores.

Por Felipe Escobillana

O'Higgins no contará con Felipe Ogaz para la revancha ante Tolima
O’Higgins logró una victoria por 1-0 ante Deportes Tolima en la Fase 3 de Copa Libertadores. Sin embargo, el sabor de boca en el equipo de Rancagua no fue tan dulce como se esperaba.

Jugó con un jugador más casi todo el segundo tiempo, por lo que buscaron un gol más que le diera la tranquilidad. Y sobre el final del duelo, perdió a un futblista clave para la revancha en Colombia.

Se trata de Felipe Ogaz, el mediocampista que ha exhibido un nivel muy interesante en la competencia internacional, que fue expulsado por doble amarilla.

O’Higgins ganó 1-0 a Tolima, pero perdió a Felipe Ogaz

A los 81′ quiso recuperar una pelota en mediocampo y se pegó una barrida muy a destiempo, que le costó una segunda amonestación.

Ogaz es observado en la selección chilena

Queda suspendido en su mejor momento, debido a que está siendo observado por Nicolás Córdova como uno de los futbolistas jóvenes que pueden ser parte del próximo proceso de la selección chilena.

De hecho, todo indica que será nominado por el entrenador para los partidos que Chile jugará contra Nueva Zelanda y Cabo Verde a fin de mes.

O’Higgins hace la tarea en casa y vence a Tolima en la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores

Ogaz, de 22 años, se está consolidando en O’Higgins luego de temporadas en las que fue adquiriendo roce competitivo. De hecho, el 2024 estuvo a préstamo todo el año en Fluminense.

Si bien se perderá el encuentro decisivo en Colombia, podrá estar contra Universidad Católica este fin de semana y no perder terreno en el torneo nacional, donde llevan tres derrotas seguidas.

En resumen

O’Higgins venció 1-0 a Deportes Tolima en la ida de Fase 3 de Libertadores.

El mediocampista Felipe Ogaz fue expulsado por doble amarilla y se perderá la revancha.

Nicolás Córdova nominará a Ogaz para los amistosos de Chile ante Nueva Zelanda y Cabo Verde.

