El fatídico partido de eliminación directa de la Copa Sudamericana cobró una nueva víctima, porque Universidad de Chile no pudo ante Palestino y se quedó sin torneo internacional en 2026.

El equipo de Francisco Meneghini una vez más jugó un partido mediocre y le costó caro, puesto que cayó por 2-1 ante el cuadro árabe en el estadio Nacional y dijo adiós al certamen continental.

Como era evidente, el principal apuntado por la derrota de la U es su entrenador, y a Paqui se le empieza a agotar el crédito en el cuadro estudiantil tras un pésimo arranque en la temporada, maquillado por la victoria ante Colo Colo en el Monumental.

Patricio Yáñez afirma que en la U nunca quisieron contratar a Paqui Meneghini

Universidad de Chile enfrenta un mal momento y el apuntado es Paqui Meneghini, quien empieza a tambalear en su puesto en el CDA, a pesar que tiene un contrato por dos temporadas.

La situación del estratega argentino fue analizada por Patricio Yáñez, quien lanzó una bomba informativa, señalando que en Azul Azul nunca quisieron contratar al actual DT azul.

Francisco Meneghini está muy cuestionado. Foto: Andres Pina/Photosport

“A mí me llama la atención que no hayan contratado al técnico que querían. Me llama poderosamente la atención que teniendo todo el tiempo del mundo, sabiendo que Álvarez se iba, trajeron al DT que no querían ellos”, dijo en radio Agricultura.

“En definitiva, tú tienes la opción de realizar la elección del DT… Decidirse por un técnico que no quieren, que no querían en su momento, me parece muy grave“, agregó.

Universidad de Chile enfrenta una crisis, con Paqui Meneghini muy cuestionado.