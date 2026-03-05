Jorge Valdivia sabe perfectamente qué significa jugar en Colo Colo, pues lo hizo en tres ciclos que lo hacen entender bien qué puede sentir Javier Correa en medio del sinfín de críticas que se ha ganado por su rendimiento. Aunque el atacante argentino lleva unos cinco meses diciendo que eso le da lo mismo.

“Me chupa un huevo lo que digan. Para que lo sepan, ¿eh?”, llegó a decir Correa al cabo del partido que los albos le ganaron a Ñublense por 1-0 en Chillán. Luego del Superclásico, la actuación del “9” nuevamente quedó en la palestra. Por lo bajo de su nivel, por cierto.

Alonzo Zúñiga llegó a decir que “es asquerosamente malo”. En ese contexto, el Mago Valdivia opinó sobre la tolerancia a las críticas que debe tener un jugador profesional. Para el ex vlante ofensivo del Palmeiras y la selección chilena, es algo intrínseco a la actividad.

Javier Correa agotó la paciencia de los hinchas de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

“Incomodarse por las críticas cuando somos jugadores de fútbol creo que no va a lugar. Uno convive, tiene que convivir con las críticas. Y más allá de aceptarlas o no, después el fin de semana uno tiene que entrar y hacer lo que toda la vida a ha hecho: jugar a la pelota, hacer goles”, le dijo Valdivia a Cooperativa Deportes.

Si bien Correa había ganado un solo título antes de llegar a Colo Colo (con Estudiantes de La Plata en Argentina), jugó en equipos donde la presión se siente: además de los Pincharratas, pasó por Racing Club de Avellaneda, donde dejó un recuerdo paupérrimo. También jugó en Atlas y el Santos Laguna de México, donde tuvo un fuerte entredicho con un entrenador rival.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Fiel a su tónica en Colo Colo: el nefasto rendimiento de Javier Correa en el Superclásico vs U de Chile

Valdivia analiza el presente de Correa en Colo Colo: “Si no recepciona las críticas de manera positiva…”

Jorge Valdivia sabe que la situación de Javier Correa puede cambiar en Colo Colo. “Él es uno de los goleadores del equipo y me imagino que las críticas las recepciona de una manera positiva. Si no, no jugaría más”, expuso el Mago. Aunque el cordobés de 33 años ha dado muestras de calentura.

Publicidad

Publicidad

Como cuando se encaró con un amigo de Víctor Felipe Méndez luego de un Superclásico en el Monumental. O cuando literalmente botó parte del banco de suplentes tras ser reemplazado por lesión en la victoria colocolina ante Unión La Calera con un postrero gol de Maximiliano Romero.

Jorge Valdivia compartió con Arturo Vidal en la despedida de Esteban Paredes. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“La señal es esa, el jugador está consciente de las críticas, pero si él va y el fin de semana intenta es una buena señal que muestra hacia afuera. Las críticas son parte de la profesión”, cerró Valdivia en la entrevista que le dio al periodista Rodrigo Gómez.

Publicidad

Publicidad

Javier Correa en acción durante el Superclásico: lucha un balón con Nicolás Ramírez. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

ver también Javier Correa se alza como el mayor “antigol” del fútbol chileno: así fue su terrible 2025 en Colo Colo

Revisa el compacto de la derrota de Colo Colo en el Superclásico 199 vs la U

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma nueve puntos al cabo de cinco fechas en la Liga de Primera 2026.

Publicidad