Tensión total post triunfo de Colo Colo ante U de Chile, con un Superclásico peleado dentro y fuera de la cancha. Ahí, una de las polémicas la protagonizó el albo Javier Correa.

Es que según se vio en zona mixta, el delantero albo fue encarado por un supuesto simpatizante de U de Chile, intercambiando insultos y corriendo posteriormente para enfrentarse a golpes.

“Me quiso pegar, no le hice nada, le dije que no podía estar ahí”, dijo escuetamente el ariete argentino tras el tenso cruce, aunque en la vereda azul contaron más detalles del hecho, con otra versión.

La pelea de Correa y la identidad del sujeto

Tras el tenso momento donde debió ser separado por personeros del Estadio Monumental, se conoció otra arista de la pelea de Javier Correa con una persona en las afueras de camarines.

Tweet placeholder

Según revelaron desde U de Chile, el jugador albo estalló tras el hecho y arremetió contra Michael Clark diciéndole “Hijo de pu…, controlá a tus hinchas que después le pegan y andan llorando, hijo de pu…”.

Publicidad

Publicidad

A su vez, desde la tienda azul revelan que la persona que se enfrascó en el incidente con Correa y repartió insultos era un invitado del jugador albo Víctor Felipe Méndez.

ver también Michael Clark prende el ventilador: Ataca a los árbitros y al Gobierno tras Superclásico

Si bien la polémica no alcanzó a llegar a los golpes, desde la U contaron su versión desmintiendo a Javier Correa, quien vivió una furiosa tarde en el Estadio Monumental.