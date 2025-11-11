Colo Colo y Universidad de Chile han tenido una temporada muy diferente. Mientras los albos patean piedras para intentar clasificar a la Copa Sudamericana, en los azules pelean por llegar a Copa Libertadores.

A pesar del panorama tan diferente entre ambos clubes, existe la posibilidad de que terminen jugando el mismo torneo el 2026, que sería la Copa Sudamericana.

Los albos dependen de sí mismo para clasificar, pues ganando los tres partidos pasarían a Cobresal y Audax Italiano, rivales que están por encima en la tabla pero a los que debe enfrentar.

U de Chile es cuarto del certamen local actualmente, entrando a Sudamericana. Está a dos puntos de O’Higgins, el rival al que deben enfrentar la próxima fecha, en Rancagua. De ganar se meterán en zona de Libertadores, pero si caen se deben conformar con Sudamericana.

Colo Colo y U de Chile pueden jugar un partido de alto vuelo

¿Colo Colo vs U. de Chile en Copa Sudamericana?

De darse el escenario de que jueguen Colo Colo vs U de Chile el mismo certamen continental, existe un 33% de que puedan chocar. Y todo va a depender del sorteo que realice Conmebol.

El sistema es simple: los cuatro clasificados chilenos a Copa Sudamericana entran en una tómbola y se eligen las parejas al azar. Da lo mismo cómo hay terminado cada escuadra el año anterior en el torneo nacional.

De esta manera, hay tres rivales posibles para cada elenco. También se sortea la localía, ya que esta primera ronda entre equipos del mismo país se juega a partido único. Es decir, se puede jugar en el Nacional o en el Monumental con el público del local.

Consignar que Colo Colo y Universidad de Chile apenas se han enfrentado dos veces en un torneo internacional. Por ejemplo, jamás han jugado en Copa Libertadores. La única vez que chocaron fue el año 1999 por Copa Mercosur, con registro de un triunfo para el Cacique (2-0 en el Nacional) y un empate (0-0 en el Monumental)

