Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Terrible: fallece hijo de ídolo de Cobreloa y recordado mundialista de la selección chilena

Lamentable noticia para el club y el fútbol chileno. El elenco loíno hizo el anuncio en redes sociales y sacudó la interna del equipo.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Cobreloa y la terrible noticia que sacudió al equipo.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTCobreloa y la terrible noticia que sacudió al equipo.

Pesar en el fútbol chileno. Una lamentable noticia dio a conocer el club Cobreloa al informar la partida familiar que sacude a un ídolo del club. Se trata de Mario Soto, referente loíno, quien vive un duro momento personal.

Es que el elenco naranja informó el fallecimiento del hijo del ex defensa del equipo, quien fue multicampeón y disputó históricas Copa Libertadores vestido de naranja. Con un emotivo mensaje se dio a conocer la noticia.

“Cobreloa lamenta el fallecimiento de Mario Soto Cisternas, hijo de nuestro ídolo y ex futbolista naranja, Mario Soto Benavides. Un abrazo don Mario, la familia cobreloína está con usted”, publicó el club.

Una historia llena de gloria en Cobreloa

El fallecimiento del hijo de Mario Soto sacudió la interna del equipo de Cobreloa. Los hinchas también se hicieron presente en las redes sociales del club con mensajes de apoyo a un referente loíno que también marcó historia en la selección chilena.

El ex defensa jugó por la Roja dos Copas América (1975 y 1979) y la Copa del Mundo de España 1982. Mario Soto inició su carrera en Magallanes, en 1969, pasando después a Unión Española. Eso lo llevó a la selección chilena.

Publicidad

Sus pasos más recordados son con Cobreloa, donde vivió históricas campañas entre 1978 y 1985, ganándose el sitial de ídolo loíno. También destaca su participación en la Copa del Mundo con Chile, en España 1982.

“Como club, enviamos mucha fuerza a don Mario Soto en este difícil momento. Un abrazo grande don Mario, y nuestras sentidas condolencias para usted y familia en este difícil momento”, cerró en su mensaje Cobreloa.

Publicidad
Lee también
Gran capitán de Cobreloa con toda la fe en volver a primera
Chile

Gran capitán de Cobreloa con toda la fe en volver a primera

Capitán histórico de Cobreloa: "Es absurdo y no es bueno por ningún lado"
Noticias

Capitán histórico de Cobreloa: "Es absurdo y no es bueno por ningún lado"

Desde Argentina le cierran las puertas a Católica por jugador de Boca
Universidad Católica

Desde Argentina le cierran las puertas a Católica por jugador de Boca

Sigue el ejemplo de otra promesa azul: el nuevo club de Flavio Moya
U de Chile

Sigue el ejemplo de otra promesa azul: el nuevo club de Flavio Moya

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo