Pesar en el fútbol chileno. Una lamentable noticia dio a conocer el club Cobreloa al informar la partida familiar que sacude a un ídolo del club. Se trata de Mario Soto, referente loíno, quien vive un duro momento personal.

Es que el elenco naranja informó el fallecimiento del hijo del ex defensa del equipo, quien fue multicampeón y disputó históricas Copa Libertadores vestido de naranja. Con un emotivo mensaje se dio a conocer la noticia.

“Cobreloa lamenta el fallecimiento de Mario Soto Cisternas, hijo de nuestro ídolo y ex futbolista naranja, Mario Soto Benavides. Un abrazo don Mario, la familia cobreloína está con usted”, publicó el club.

Una historia llena de gloria en Cobreloa

El fallecimiento del hijo de Mario Soto sacudió la interna del equipo de Cobreloa. Los hinchas también se hicieron presente en las redes sociales del club con mensajes de apoyo a un referente loíno que también marcó historia en la selección chilena.

El ex defensa jugó por la Roja dos Copas América (1975 y 1979) y la Copa del Mundo de España 1982. Mario Soto inició su carrera en Magallanes, en 1969, pasando después a Unión Española. Eso lo llevó a la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

Sus pasos más recordados son con Cobreloa, donde vivió históricas campañas entre 1978 y 1985, ganándose el sitial de ídolo loíno. También destaca su participación en la Copa del Mundo con Chile, en España 1982.

“Como club, enviamos mucha fuerza a don Mario Soto en este difícil momento. Un abrazo grande don Mario, y nuestras sentidas condolencias para usted y familia en este difícil momento”, cerró en su mensaje Cobreloa.

Publicidad