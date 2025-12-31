Es tendencia:
Fútbol chileno

Mercado de pases: Nicolás Palma deja Cobreloa y es nuevo refuerzo de Unión La Calera

Los Cementeros se quedaron con un jugador de los Mineros y buscarán hacer una buena campaña en el 2026.

Por César Vásquez

Unión La Calera tiene varios refuerzos confirmados.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTUnión La Calera tiene varios refuerzos confirmados.

El mercado de pases del fútbol chileno sigue moviéndose y ahora Unión La Calera tiene listo a un nuevo jugador para el 2026: Nicolás Palma llega desde Cobreloa.

Los Cementeros no tuvieron una buena temporada 2025. Si bien no sufrieron demasiado con el tema del descenso, estuvieron muy lejos de ser protagonistas y pelear por alguno de los cupos a copas internacionales, panorama que quieren cambiar para la próxima campaña.

El nuevo defensa de Unión La Calera

Martín Cicotello arribó como técnico en la segunda rueda de la Liga de Primera y pese a obtener 2 triunfos y 6 derrotas, la dirigencia decidió respaldar el proceso del argentino y lo ratificó en su cargo para el 2026, por lo que juntos trabajan en el armado del plantel.

Nicolás Palma es un jugador formado en Cobreloa, que tuvo que partir a Calama para buscar el sueño de ser futbolista profesional. Tras jugar toda su carrera en los Mineros, a los 24 años seguirá su camino en los Cementeros.

El defensa fue uno de los jugadores regulares en los Naranjas, pero al parecer no habría recibido una oferta satisfactoria para renovar su contrato con los Zorros del Desierto. Por esta razón, habría aceptado el ofrecimiento de Unión La Calera. Así lo informó César Luis Merlo, experto en fichajes.

“Nicolás Palma es nuevo refuerzo de Unión La Calera. El defensor se sumará mañana (miércoles) a los entrenamientos y luego firmará contrato. Llega como agente libre desde Cobreloa”, indicó el periodista argentino en la red social X.

De esta manera, Palma se une a las llegadas de Nicolás Avellaneda, Matías Campos López, Yerko Leiva, Cristián Gutiérrez y Byron Oyarzo. Los Cementeros quieren ser sólidos en el 2026.

