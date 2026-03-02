A diferencia de lo que ocurrió el fin de semana anterior, la segunda jornada de la Primera B destacó por los empates. Se produjeron igualdades en cinco de los ocho encuentros, incluso se decretó el primer 0-0 de la temporada, el viernes entre Deportes Santa Cruz y Cobreloa.

Pero esta nueva jornada de la Liga de Ascenso nos permite ver ciertas tendencias en la Tabla de Posiciones, con dos punteros exclusivos, además de siete cuadros invictos, y un exclusivo colista que además no conoce de sumar puntos.

Tras finalizar la fecha 2 en Primera B, Puerto Montt y Deportes Recoleta son los líderes al ganar sus dos encuentros de la temporada; mientras que el equipo ubicado en el sótano es Rangers de Talca, quien ya suma dos caídas consecutivas.

Los resultados de la segunda fecha en Primera B

Deportes Recoleta 2-1 Unión Española

1-0, 31′ Branco Provoste -penal- (REC); 1-1, 35′ Ulises Ojeda (UE); 2-1, 65′ Felipe Baez (REC)

Deportes Santa Cruz 0-0 Cobreloa

Unión San Felipe 1-1 Santiago Wanderers

0-1, 45+2′ Cristóbal Cáceres (SW); 1-1, 90′ Kevin Serrano (USF)

Deportes Copiapó 2-0 Rangers

1-0, 20′ Fabián Torres (COP); 2-0, 52′ Jhon Valladares (COP)

Deportes Antofagasta 1-2 Deportes Puerto Montt

0-1, 42′ Gabriel Castillo (DPM); 1-1, 49′ Brayan Hurtado (CDA); 1-2, 64′ Jason Flores (DPM)

Deportes Temuco 1-1 Deportes Iquique

0-1, 68′ Autogol Enzo Lettieri (IQQ); 1-1, 90+5′ Luis Miguel Acevedo (TEM)

Magallanes 1-1 San Marcos de Arica

0-1, 65′ Nahuel Donadell (SMA); 1-1, 90+6′ Facundo Peraza (MAG)

San Luis de Quillota 1-1 Curicó Unido

1-0, 12′ Fabián Pastenes (SLQ); 1-1, 64′ Leandro Benegas (CUR)

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

¿Cuándo se juega la próxima fecha?

VIERNES 6 DE MARZO

Unión San Felipe vs. Deportes Antofagasta / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Felipe

SÁBADO 7 DE MARZO

Cobreloa vs. Curicó Unido / 18:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica / 20:30 horas / Estadio Tierra de Campeones

DOMINGO 8 DE MARZO

Puerto Montt vs. Deportes Recoleta / 18:00 horas / Estadio Chinquihue

Rangers vs. San Luis de Quillota / 20:30 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca

LUNES 9 DE MARZO

Santiago Wanderers vs. Santa Cruz / 18:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco / 20:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

MARTES 10 DE MARZO