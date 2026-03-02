Universidad de Chile se prepara para enfrentar este miércoles a Palestino, en un duelo que define quién clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en el Estadio Nacional.

Los azules vienen con el vuelo del tremendo triunfo por 1-0 en el Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental, por lo que ahora quieren cerrar el paso a la competencia internacional en la temporada.

Pero hay una gran sorpresa en la lista de jugadores para el compromiso ante los árabes, porque uno de los jugadores que fue cortado por el propio Paqui Meneghini aparece disponible.

Se trata de Renato Cordero, volante que busca club para salir a préstamo, es parte de la lista de disponibles para la Copa Sudamericana en toda una sorpresa azul.

Renato Cordero espera todavía una salida de la U.

Renato Cordero inscrito por la U en la Copa Sudamericana

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron el detalle de la lista de buena fe de Universidad de Chile para la Copa Sudamericana, donde aparecen muchos juveniles y también Renato Cordero.

“Renato Cordero no fue considerado por Francisco Meneghini para la temporada 2026, pero, hasta ahora, todavía no encuentra club para salir a préstamo”, explican.

“Es más, el volante aparece con el dorsal 33 disponible para el ámbito internacional, una vez que no se ha podido cerrar una nueva salida a préstamo”, profundizaron.

Las sorpresas de la lista de U de Chile para Copa Sudamericana

Según el citado medio, junto a Renato Cordero aparecen nombres como “Agustín Korn, John Cortés, José Alburquenque, Elías Rojas, Matías Riquelme, Andrés Bolaños, Lucas Barrera, Martín Espinoza, Héctor Canelo, Benjamín Garcés, Sergio Rozas, Vicente Ramírez, Matías Oteiza, Benjamín Salas y Andrés Torres”.

