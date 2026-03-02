Si bien lograron quedarse con el Superclásico, no todo fue alegría en la U de Chile. El Romántico Viajero se impuso por la cuenta mínima ante Colo Colo en el Estadio Monumental, pero lo hizo con una molestia con la ANFP.

El elenco dirigido por Francisco Meneghini tuvo que remar y mucho para poder llevarse los tres puntos, algo que les da aire pero también les genera problemas. Esto, considerando el desgaste que hizo el plantel a menos de 72 horas de enfrentar un duelo clave en la Copa Sudamericana.

El Bulla se verá las caras con Palestino esta semana buscando acercarse a la fase de grupos del torneo continental. Una situación que consideran injusta y por la que no dudaron en darle con todo al ente rector del fútbol chileno.

Francisco Meneghini y su palo por la programación de la U tras el Superclásico con Colo Colo

A pesar de que le ganaron a Colo Colo, en la U no tienen mucho tiempo para celebrar. El Romántico Viajero debe poner la mira de inmediato en la llave de Copa Sudamericana con Palestino, una con la que no están nada de cómodos.

Francisco Meneghini se quejó de que la U jugara con Colo Colo teniendo Copa Sudamericana días después. Foto: Photosport.

Francisco Meneghini habló en conferencia de prensa y se refirió a cómo quedó el plantel de cara al choque con el Tino. “Vamos a ver cómo terminaron todos, están muy cansados, entregaron todo lo que tenían. Da gusto verlos llegar al camarín así a los jugadores, habiendo entregado todo”.

Fue tras ello que el técnico de la U sacó toda la artillería contra la ANFP. “Tenemos solo dos días. Somos el único equipo del fútbol chileno que entre sus partidos de torneo y partidos de copa solo va a tener dos días (de descanso), el resto va a tener tres”.

Aunque más allá de eso, Francisco Meneghini remarcó que en la U no pueden seguir lamentándose por ello. “Nos tenemos que adaptar, recuperarnos bien. Tenemos un plantel para competir“.

En el elenco estudiantil ocuparán este lunes en recuperar a quienes jugaron gran parte del encuentro para así tener a sus jugadores en condiciones. Esto, considerando que ya tiene a Lucas Assadi y Octavio Rivero descartados.

La U festeja una triunfo ante Colo Colo en el Superclásico pero con la mira puesta en Palestino. El Romántico Viajero despierta en el mejor momento y ahora va por un golpe que le asegure competencia internacional esta temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Palestino por Copa Sudamericana 2026?

La U de Chile no tiene tiempo para celebrar y pone la mira de inmediato en lo que será la llave de Copa Sudamericana frente a Palestino. El Romántico Viajero busca meterse en fase de grupos este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Nacional

En resumen, la U criticó la programación del Superclásico con Colo Colo por…

Denuncia de “desventaja injusta”: A pesar del triunfo ante Colo Colo, Francisco Meneghini disparó contra la ANFP por la programación. El DT aseguró que la U es el único equipo chileno que tendrá solo dos días de descanso entre su partido de liga y el de copa, mientras que el resto de los clubes nacionales en competencia internacional contará con tres días.

El técnico enfatizó que el plantel terminó “muy cansado” tras el esfuerzo en el Monumental. Con menos de 72 horas para enfrentar a , la prioridad absoluta para este lunes es la recuperación física de los jugadores que disputaron el derbi. Bajas confirmadas en un plantel al límite: La situación es crítica debido a que el equipo ya cuenta con ausencias clave. Meneghini ratificó que no podrá contar con Lucas Assadi ni Octavio Rivero para la llave continental, lo que lo obliga a confiar en la capacidad de adaptación del resto del plantel para asegurar la clasificación.

