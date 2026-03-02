El mundo del deporte mira con mucha atención el conflicto en Medio Oriente. Y es que la respuesta de Irán a los bombardeos de Estados Unidos e Israel dejó a varios tenistas en una situación bastante complicada.

El contrataque iraní implicó bombardeos a varios países de la región, incluido Emiratos Árabes Unidos, donde la semana pasada se estaba disputando el ATP 500 de Dubai.

Con los ataques a la ciudad, muchos tenistas se vieron imposibilitados de salir de EAU, entre ellos Daniil Medvedev (campeón del torneo), Andrey Rublev y Henry Patten. Su situación está siendo monitoreada, informaron desde la ATP.

“La ATP sigue de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y se mantiene en contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos de apoyo y las autoridades locales pertinentes. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores y personal del torneo son nuestra prioridad”, dijeron.

Daniil Medvedev, campeón del ATP de Dubai, aún no puede dejar la ciudad | Getty Images

ver también Tras ataques de EEUU: Irán deja en duda su participación en el Mundial 2026

La ATP responde por los tenistas atrapados en Dubai

“Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubái tras la conclusión del reciente torneo ATP 500. Ellos y sus equipos se están alojando en los hoteles oficiales del torneo, donde se les está brindando total atención a sus necesidades“, se informó.

Publicidad

Publicidad

“Mantenemos comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y los asesores de seguridad. En este momento, los preparativos de viaje están sujetos a evaluación continua de acuerdo con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales“, sumaron.

“Seguiremos brindando el apoyo necesario para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir de forma segura cuando las condiciones lo permitan”, fue el cierre del comunicado de la ATP.

Tweet placeholder

Publicidad