Internacional

El drama de los tenistas atrapados en Dubai tras los ataques: esto dijo la ATP

Un grupo de tenistas no puede salir de Dubai tras los ataques en medio del conflicto de Medio Oriente.

Por Javiera García L.

Daniil Medvedev ganó Dubai y quedó atrapado tras los ataques
El mundo del deporte mira con mucha atención el conflicto en Medio Oriente. Y es que la respuesta de Irán a los bombardeos de Estados Unidos e Israel dejó a varios tenistas en una situación bastante complicada.

El contrataque iraní implicó bombardeos a varios países de la región, incluido Emiratos Árabes Unidos, donde la semana pasada se estaba disputando el ATP 500 de Dubai.

Con los ataques a la ciudad, muchos tenistas se vieron imposibilitados de salir de EAU, entre ellos Daniil Medvedev (campeón del torneo), Andrey Rublev y Henry Patten. Su situación está siendo monitoreada, informaron desde la ATP.

“La ATP sigue de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y se mantiene en contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos de apoyo y las autoridades locales pertinentes. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores y personal del torneo son nuestra prioridad”, dijeron.

Daniil Medvedev, campeón del ATP de Dubai, aún no puede dejar la ciudad | Getty Images

La ATP responde por los tenistas atrapados en Dubai

“Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubái tras la conclusión del reciente torneo ATP 500. Ellos y sus equipos se están alojando en los hoteles oficiales del torneo, donde se les está brindando total atención a sus necesidades“, se informó.

Mantenemos comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y los asesores de seguridad. En este momento, los preparativos de viaje están sujetos a evaluación continua de acuerdo con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales“, sumaron. 

Seguiremos brindando el apoyo necesario para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir de forma segura cuando las condiciones lo permitan”, fue el cierre del comunicado de la ATP.

