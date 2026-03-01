El italiano Luciano Darderi (21°) se ganó el corazón de los chilenos hace algunas semanas, luego de la muerte del padre de Cristian Garin. Tras ese episodio, no olvidó a su amigo en pleno Australian Open.

“Fuerza Gago”, fue lo que escribió en la cámara de televisión hace poco más de un mes tras vencer en Oceanía al ruso Karen Khachanov. Ese gesto lo explicó después en entrevista con Clay Magazien.

“Fue algo que me salió del corazón, quise hacerlo en ese momento. Con Cris entrenamos juntos, compartimos al mismo preparador físico (el argentino Berny Carberol) y lo considero un amigo”, señaló el italiano. “Quería reconocerlo a él y a su papá”, agregó.

Por lo mismo, en su participación en el Chile Open, contó con bastante apoyo del público chileno a medida que iba avanzando en el certamen, hasta coronarse campeón en esta jornada.

Darderi es campeón en el ATP de Chile

Darderi hace valer su favoritismo en el Chile Open

Darderi llegó como favorito a la final del certamen que se realiza en San Carlos de Apoquindo ante el alemán Yannick Hanfmann (81°). Y demostró en la arcilla de Las Condes al lograr su quinto título de ATP.

Empezó dominando al teutón y consiguió un quiebre, pero le devolvieron el break y el primer set lo debió definir en el tie break, que terminó 8-6 para el nacido en Argentina, pero nacionalizado italiano.

En el segundo set apretó el acelerador en el momento preciso para quebrar en el décimo juego, lo que le bastó para ganar el certamen tras vencer por 7-6 y 6-4 al alemán.

De esta manera, se meterá entre los 20 mejores del mundo a sus 24 años y se acerca a la gran meta que tiene para esta temporada: ser top ten.

