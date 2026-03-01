La tercera en toda su historia: La sorpresiva final que tendrá el Chile Open 2026

El Chile Open 2026 entra en la recta final y este domingo disputará la anhelada final. Definición que tendrá de protagonistas a dos europeos que sorprendieron en la arcilla nacional.

El primer clasificado es el alemán Yannick Hanfmann (81°) que en semifinales superó al argentino Francisco Cerúndolo (21°) por 6-3 y 6-4. Tras seis años disputará una nueva final y además tendrá un salto importante en el ranking ya que desde el lunes será el nuevo 65 del mundo.

ver también El crack alemán del futuro que quiere representar a Chile en la ATP: “Me gustaría…”

Por contra parte, tendrá al italiano Luciano Darderi (21°) que derrotó Sebastián Báez (52°) por 6-4 y 6-3. Por lo que el buen amigo de Cristian Garin buscará su primer titulo del 2026, ya que anteriormente perdió la final del ATP de Buenos Aires .

Ahora dicha definición cuenta con un particular detalle, ya que es la tercera edición que no cuenta con tenistas sudamericanos en la final. Lo que ya se había registrado en 1994 y 1998 con los duelos entre Alberto Berasategui y Francisco Clavet (Ambos de España) y Pato Clavet (también español) ante Younes El Aynaoui de Marruecos.

Luciano Darderi buscará su primer título del 2026 en el Chile Open

Lo que está claro es que el torneo nuevamente se va al viejo continente. Tal como ocurrió en 2025, ya que Laslo Djere superó de Serbia superó al argentino Sebastián Báez por 6-4, 6-3 y 7-5.

Publicidad

Publicidad

¿Quién transmite la final del Chile Open 2026?

La definición del torneo está programada para las 19:30 horas. El duelo será transmitido por TNT Sports y HBO MAX. También estará disponible en la página web del Chile Open. Además desde la organización se informase habrá un show previo a la final y que contará con la presentación de Gepe.