Tenis

El crack alemán del futuro que quiere representar a Chile en la ATP: “Me gustaría…”

El tenista de 17 años está en Argentina jugando en el Challenger de Tigre II y fue consultado por sus raíces chilenas.

Por Carlos Silva Rojas

Diego Dedura-Palomero ya debutó en torneos ATP.
Mientras todos los ojos de los fanáticos del tenis están puestos en el Chile Open, en Argentina se está desarrollando el Challenger de Tigre II, con un tenista “chileno” como gran protagonista.

El alemán de padre chileno y madre lituana de 17 años es la gran sorpresa del certamen argentino, donde ya está en los cuartos de final y este viernes se medirá ante el peruano Juan Pablo Varillas.

El 311° del mundo está avanzando a pasos agigantados pese a su corta edad, y gracias a su potente zurda avanzó de las clasificaciones hasta la ronda de los ocho mejores en Argentina.

Diego Dedura-Palomero se abre a jugar por Chile

Diego Dedura-Palomero juega por la bandera de Alemania en el circuito profesional. El nacido en Berlín tiene la opción de defender a Chile y aseguró que lo está pensando.

“Recién tengo 17 años y el futuro es mucho tiempo pero me gustaría jugar por Chile algún día, tengo papá chileno y se puede hablar. Hoy estoy con Alemania pero soy joven, hay tiempo”, dijo el zurdo.

No sería la primera vez que un extranjero se cambia de nacionalidad para jugar por Chile, de hecho, Alejandro Tabilo empezó a defender a Canadá cuando era junior y luego optó por la bandera tricolor.

Diego Dedura-Palomero a sus 17 años empieza a demostrar que tiene talento y la próxima semana estará en Chile, jugando en el Challenger de Santiago.

