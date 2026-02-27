Mientras todos los ojos de los fanáticos del tenis están puestos en el Chile Open, en Argentina se está desarrollando el Challenger de Tigre II, con un tenista “chileno” como gran protagonista.

El alemán de padre chileno y madre lituana de 17 años es la gran sorpresa del certamen argentino, donde ya está en los cuartos de final y este viernes se medirá ante el peruano Juan Pablo Varillas.

El 311° del mundo está avanzando a pasos agigantados pese a su corta edad, y gracias a su potente zurda avanzó de las clasificaciones hasta la ronda de los ocho mejores en Argentina.

ver también El espectacular ranking que busca Alejandro Tabilo ante Sebastián Báez en el Chile Open

Diego Dedura-Palomero se abre a jugar por Chile

Diego Dedura-Palomero juega por la bandera de Alemania en el circuito profesional. El nacido en Berlín tiene la opción de defender a Chile y aseguró que lo está pensando.

“Recién tengo 17 años y el futuro es mucho tiempo pero me gustaría jugar por Chile algún día, tengo papá chileno y se puede hablar. Hoy estoy con Alemania pero soy joven, hay tiempo”, dijo el zurdo.

Diego Dedura-Palomero piensa jugar por Chile. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW)

Publicidad

Publicidad

No sería la primera vez que un extranjero se cambia de nacionalidad para jugar por Chile, de hecho, Alejandro Tabilo empezó a defender a Canadá cuando era junior y luego optó por la bandera tricolor.

Diego Dedura-Palomero a sus 17 años empieza a demostrar que tiene talento y la próxima semana estará en Chile, jugando en el Challenger de Santiago.