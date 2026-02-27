Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis chileno

Tabilo y la opción que el alemán Dedura-Palomero juegue por Chile: “Creo que nadie debiera convencerlo”

Diego Dedura-Palomero es la gran promesa del tenis alemán, pero también puede jugar por Chile. Alejandro Tabilo abordó la posibilidad con una especial premisa.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Tabilo aborda la gran opción de que Dedura-Palomero juegue por el tenis chileno.
© Getty Images for BMWTabilo aborda la gran opción de que Dedura-Palomero juegue por el tenis chileno.

El alemán Diego Dedura-Palomero empieza a hacerse un nombre tanto en el tenis mundial como el criollo. Es que la joven raqueta nacida en Berlín, de sólo 17 años, es de padre chileno y madre lituana.

Así las cosas, el mismo deportista reveló que pasa por su cabeza representar al tenis chileno. Y no es menor: Dedura-Palomero es el mejor sub 18 hoy por hoy en el ránking ATP.

En el casillero 311° del circuito mundial, Diego Dedura-Palomero tiene un futuro más que prometedor en el tenis planetario y ya son varios los ojos chilenos que se posan sobre su futuro.

Y uno que habló sobre el alemán-chileno fue Alejandro Tabilo, el tenista nacional oriundo de Toronto, Canadá, que justamente debió elegir entre representar al país norteamericano o Chile.

El crack alemán del futuro que quiere representar a Chile en la ATP: “Me gustaría…”

ver también

El crack alemán del futuro que quiere representar a Chile en la ATP: “Me gustaría…”

Tabilo quiere a Dedura-Palomero en Chile, pero…

Sí, lo conozco (a Dedura-Palomero). Es una buena persona igual. Creo que lo conocí en Múnich, estuvo ahí“, dijo Tabilo en palabras recogidas por Séptimo Game.

Tabilo desea que la joven promesa alemana, Dedura-Palomero, decida jugar por Chile de sangre.

Tabilo desea que la joven promesa alemana, Dedura-Palomero, decida jugar por Chile de sangre.

Publicidad

Agregó que “por mi parte, de convencerlo… creo que nadie debiera convencerlo. Es algo que tiene que nacerle desde el corazón y la sangre. A mí nadie me tuvo que convencer, yo quise jugar por Chile desde muy chico, así que ojalá le guste y quiera jugar por Chile“.

Sería increíble para nosotros, que necesitamos ahí un recambio y más gente. Ojalá le nazca del corazón jugar por Chile“, sentenció Tabilo.

¡Tabilo brilla en casa! Derrota a Thiago Tirante y sigue firme en el Chile Open

ver también

¡Tabilo brilla en casa! Derrota a Thiago Tirante y sigue firme en el Chile Open

Diego Dedura-Palomero se encuentra en Argentina disputando el Challenger de Tigre II. La próxima semana vendrá a casa para ser parte del Challenger de Santiago.

Publicidad

Resumen:

Diego Dedura-Palomero, de 17 años, es el mejor sub-18 hoy en el ranking ATP.

El tenista alemán de padre chileno ocupa actualmente el puesto 311° del circuito mundial y Alejandro Tabilo se refirió a la opción de convencerlo para que defienda a Chile.

Dedura-Palomero disputará el Challenger de Santiago la próxima semana tras jugar en Argentina.

Lee también
El crack alemán del futuro que quiere representar a Chile
Tenis

El crack alemán del futuro que quiere representar a Chile

Zizou Bergs le amarga el pepino a joven promesa chilena en Múnich
Tenis

Zizou Bergs le amarga el pepino a joven promesa chilena en Múnich

Tenista "chileno" explica particular festejo tras su primer triunfo ATP
Tenis

Tenista "chileno" explica particular festejo tras su primer triunfo ATP

Arturo Vidal destaca el nuevo rol clave de Claudio Aquino
Colo Colo

Arturo Vidal destaca el nuevo rol clave de Claudio Aquino

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo