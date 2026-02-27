El alemán Diego Dedura-Palomero empieza a hacerse un nombre tanto en el tenis mundial como el criollo. Es que la joven raqueta nacida en Berlín, de sólo 17 años, es de padre chileno y madre lituana.

Así las cosas, el mismo deportista reveló que pasa por su cabeza representar al tenis chileno. Y no es menor: Dedura-Palomero es el mejor sub 18 hoy por hoy en el ránking ATP.

En el casillero 311° del circuito mundial, Diego Dedura-Palomero tiene un futuro más que prometedor en el tenis planetario y ya son varios los ojos chilenos que se posan sobre su futuro.

Y uno que habló sobre el alemán-chileno fue Alejandro Tabilo, el tenista nacional oriundo de Toronto, Canadá, que justamente debió elegir entre representar al país norteamericano o Chile.

Tabilo quiere a Dedura-Palomero en Chile, pero…

“Sí, lo conozco (a Dedura-Palomero). Es una buena persona igual. Creo que lo conocí en Múnich, estuvo ahí“, dijo Tabilo en palabras recogidas por Séptimo Game.

Tabilo desea que la joven promesa alemana, Dedura-Palomero, decida jugar por Chile de sangre.

Agregó que “por mi parte, de convencerlo… creo que nadie debiera convencerlo. Es algo que tiene que nacerle desde el corazón y la sangre. A mí nadie me tuvo que convencer, yo quise jugar por Chile desde muy chico, así que ojalá le guste y quiera jugar por Chile“.

“Sería increíble para nosotros, que necesitamos ahí un recambio y más gente. Ojalá le nazca del corazón jugar por Chile“, sentenció Tabilo.

Diego Dedura-Palomero se encuentra en Argentina disputando el Challenger de Tigre II. La próxima semana vendrá a casa para ser parte del Challenger de Santiago.

