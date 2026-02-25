El llamativo cambio que realiza Alejandro Tabilo en su staff técnico: “Me ha ayudado a…”

Gran presente el que atraviesa Alejandro Tabilo (42°), quien arrancó con el pie derecho en el Chile Open tras imponerse a su compatriota Tomás Barrios (112°) en el estreno.
El zurdo tuvo que remar desde atrás luego de un inicio complicado ante el chillanejo, pero una vez que encontró ritmo soltó sus mejores golpes y encaminó el partido a su favor en San Carlos de Apoquindo, cerrando con un sólido 7-5 y 6-3.
El número uno de Chile terminó marcando diferencias para avanzar en sets corridos ante su rival más cercano dentro del circuito.
Nueva integración al staff de Tabilo
Fue en conferencia de prensa, donde ‘Jano’ evaluó su condición fisica y mental, tras su dura participación en Río de Janeiro: “Fue durísimo, me puso triste jugar con un chileno en Santiago. Las condiciones en Río eran difíciles para jugar, con el calor de la mañana y muy húmedo. Estaba apretado de la espalda, las piernas, pero pude descansar ayer en la noche. Me sorprendió mucho cómo estaba de bien físicamente ahora, pude hacer puntos largos y correr mucho”, sentenció el chileno.
Apuntando a la nueva incorporación en su equipo, se trata del psicólogo deportivo Pablo Pecora: “Fue muy duro. Traté de tomar esa derrota como para despertar un poco y salir a buscar la pelota, traté de hacerlo acá. En el 5/2 jugué un buen juego de devolución y aguanté el 5/3. Traté de seguir mentalmente ahí, han sido tres semanas larguísimas. Trato de mantener la máquina, hacer un buen partido, pero feliz de cómo estoy dando la vuelta mentalmente”.
Destacando la trayectoria del profesional trasandino: “Ha trabajado con jugadores de todos deportes, sabe mucho. Me ha ayudado a calmar la mente y ser decisivo, me ayudó a calmar los nervios. Hemos trabajado poquitas cosas, llevamos poco tiempo a full. Todos los días aprendo algo nuevo, con la mente muy abierta para escucharlo con todo lo que él conoce y ha vivido”.
También anticipó su duelo de octavos en el Chile Open, este jueves donde se medirá ante Thiago Tirante, rival al que ya superó hace pocos días en Brasil: “Va a ser un partido duro, jugamos hace poco, pero las condiciones cambian mucho. Tengo que plantear diferente el juego, saca muy bien y acá, en altura, le va a correr mucho la pelota. Tengo que entrar decidido con mi juego”, sentenció el tenista nacional.