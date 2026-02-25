Este jueves continúa la acción del Chile Open 2026. Y es que durante este 26 de febrero habrá acción nacional con el importante encuentro entre Alejandro Tabilo (42°) y el argentino, Thiago Agustín Tirante (76°).

Gran encuentro que será el cuarto enfrentamiento entre ambos en el circuito y el segundo a nivel ATP, con un historial que favorece al tenista nacional por 2-1.

Es más, su último encuentro se realizó pocos días atrás, en específico en el pasado ATP de Río de Janeiro, encuentro donde ‘Jano’ derrotó al trasandino por los cuartos de final al derrotarlo en tres sets, gracias a un marcador de 7-6(2), 6-7(6) y 6-1. Conoce todos los detalles de este increíble partido, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante?

El partido entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante por los octavos de final del Chile Open se juega este jueves 26 de febrero en cancha y horario a confirmar por la organización.

¿Dónde ver a Tabilo por TV y ONLINE en el Chile Open 2026?

El partido de Tabilo y Tirante por el ATP 250 de Santiago va de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 – 855

DTV: 631 – 1631

ENTEL: 242 – 243

CLARO: 190 – 490

GTD/TELSUR: 71 – 845

MOVISTAR: 486 – 931

TU VES: 504

ZAPPING: 99

Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV , ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

En caso de ganar. De acá saldrá el próximo rival de Tabilo:

El vencedor del duelo entre Alejandro Tabilo y Thiago Agustín Tirante avanzará a la ronda de cuartos de final del ATP 250 de Santiago, donde se medirá al ganador de la llave que animen el argentino, Sebastián Báez (52°), y el nacional, Cristian Garín (93°).

