Chile sigue con vida en Copa Davis, aunque para seguir avanzando habrá una dura misión. El equipo capitaneado por Nicolás Massú se medirá contra España en octavos de final.

La Roja del tenis consiguió un importante triunfo en la primera ronda de qualifiers ante Serbia y se quedó con la serie con un contundente 4-0. Ahora, los nacionales ya miran de reojo la siguiente ronda, donde tendrán como oponente a uno de los mejores países del mundo.

La sede de Chile ante España

Cuando se confirmó que Chile tendría como siguiente rival a España, rápidamente comenzó a hablarse de lo que será esta llave. Los ibéricos tienen a algunos de los tenistas más destacados del planeta, por lo que el favoritismo baila es su lado de la cancha.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú será local, algo que le da un plus. De hecho, desde que el doble medallista de oro en Atenas 2004 está al mando, jamás ha perdido una serie jugando como anfitrión. Por esto, tener el público a favor puede ser un empujón muy relevante.

Es sabido que España es especialista en arcilla, misma superficie donde suele jugar Chile, por lo que surgió la idea de cambiar el terreno de juego e incluso, salir de Santiago para intentar obtener un escenario lo más favorable posible.

De acuerdo a lo que informa Radio ADN, la Federación de Tenis de Chile tiene todo avanzado para recibir a España en el Court Central del Estadio Nacional. Además, se optaría por mantener la cancha de arcilla. Esto con un objetivo muy claro.

Carlos Alcaraz es el actual N°1 del mundo. Imagen: Getty

Si bien España tiene predilección por la arcilla, la llave con Chile se jugará entre el 18 y 20 de septiembre. Esto será después del US Open, Grand Slam que se disputa en superficie dura. Esto podría complicar la intención de que jugadores como Carlos Alcaraz vengan a Santiago a disputar la Copa Davis, más si llega a instancias finales en Nueva York.

La organización intentará ampliar la capacidad del Court Central a unos 6.000 espectadores, para multiplicar el apoyo a Chile. Si La Roja del tenis avanza, clasificará al “Final 8”, el cual se disputará en Italia entre el 24 y 29 de noviembre. Hay mucho en juego.

